▲ La ONU advierte que pese al alto el fuego, aún hay una carrera por salvar las vidas de los palestinos, cuya salud se encuentra en riesgo por la destrucción de infraestructura. Foto Afp

Reuters y Europa Press

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 20

Jan Yunis., Sin un servicio confiable de recolección de basura y con desechos peligrosos provenientes de sitios bombardeados, los palestinos en la franja de Gaza viven en una atmósfera pútrida plagada de riesgos ambientales y para la salud, denunció la oficina en el enclave del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

“Estamos hablando de 2 millones de toneladas de residuos en toda Gaza”, indicó Alessandro Mrakic, jefe de la oficina del PNUD en el enclave palestino, informó Al Jazeera; los riesgos para el medio ambiente, para el acuífero del que procede gran parte del agua del enclave palestino y para la salud de la población son “inmensos”, agregó.

Basura en descomposición, charcos llenos de aguas residuales, residuos peligrosos procedentes de los emplazamientos de las bombas y el humo nocivo de la quema de telas y plásticos, crearon un entorno fétido para los habitantes gazatíes.

Mahmoud Abu Reida, habitante de Jan Yunis, expuso: “no huelo aire fresco. Siento un olor nauseabundo en mi tienda (de campaña). No puedo dormir. Mis hijos se despiertan por la mañana tosiendo”.

Sami Abu Taha, dermatólogo del hospital de campaña kuwaití en Jan Yunis, reportó que “las enfermedades de la piel se han extendido mucho debido al hacinamiento en las tiendas y a que se encuentran junto a vertederos de basura”, y lamentó la falta de medicamentos para tratar estos padecimientos.

Gran parte de la infraestructura de aguas residuales y alcantarillado de Gaza quedó gravemente dañada por los bombardeos y las operaciones terrestres de Tel Aviv, lo que obliga a la población a utilizar letrinas abiertas, las cuales se inundan cuando llueve.

Naciones Unidas elabora planes para abordar el problema de los residuos, entre ellos plantas de procesamiento que puedan generar electricidad a partir de los residuos, dijo Mrakic.

“Es necesaria una actuación inmediata, principalmente mediante el acceso de maquinaria y equipos que nos permitan realizar adecuadamente el trabajo sobre el terreno”, agregó.

Dispersan con violencia protesta en Cisjordania

En Cisjordania reocupada la Media Luna Roja Palestina informó que al menos 15 personas resultaron heridas, la mayoría por inhalación de gases lacrimógenos y al menos uno por arma de fuego, durante una operación israelí para dispersar una protesta contra la construcción de un asentamiento ilegal de colonos.