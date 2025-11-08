Héctor Briseño

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo inició el viernes el proyecto Puntos de Arte, que busca transformar paredes, fachadas y áreas donde se acumula basura en Acapulco, Guerrero, en lugares de expresión artística. En la elaboración de los murales participan Annia Barraza Castañón, Priscilla Aldana Guillén, Fernanda Oms y David León, además de Miguel Castillo. El director de Fonatur, Alan Aizpuru, explicó que el objetivo es rescatar espacios y sensibilizar a la población, además convocará a participar a más artistas locales.