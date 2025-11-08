Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 27
Cuernavaca, Mor., El alcalde del Pueblo Mágico de Tepoztlán, Perseo Quiroz Rendón, dio a conocer que recibió dos llamadas telefónicas en las que supuestos criminales le exigían “cumplir con ciertos compromisos”, por lo que presentó una denuncia ante la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto.
El edil refirió que después de rastrear las conversaciones las autoridades detectaron que una provenía aparentemente de un penal del estado de México.
“Hemos tenido un par de amenazas, pero ya se hicieron las denuncias ante la fiscalía, se integró la carpeta y estamos en espera del seguimiento”, aseguró.
Mencionó que se mejorarán sus protocolos de seguridad para prevenir alguna agresión. “Uno sabe que al estar en estos cargos, sobre todo cuando se toman acciones que son en contra del status quo puede haber amagos y represalias, pero hasta este momento con la medición que tenemos de la seguridad estamos tranquilos”, puntualizó.
Según el alcalde en ambas ocasiones “han dicho que tenían que ver con delincuencia organizada, pero la fiscalía ya está haciendo su trabajo”.
En mayo pasado, el presidente municipal de Tlayacapan, Pedro Antonio Montenegro Morgado, de Movimiento Ciudadano, dio a conocer también que había sido víctima de extorsiones telefónicas.
En este caso, dijo que las llamadas fueron a su madre y su esposa, por lo que presentó la denuncia correspondiente ante la FGE y solicitó apoyo a los gobiernos federal y estatal para fortalecer la Policía Cibernética, con el objetivo de identificar a los responsables.
“Han llegado algunas amenazas de extorsión hacia mi persona, hacia mi esposa y unas llamadas a mi señora madre. Ya presentamos la denuncia ante la fiscalía y están realizando las investigaciones correspondientes”, declaró en aquella ocasión.
El pasado 5 de noviembre el titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, Miguel Ángel Urrutia, declaró que en Morelos tres alcaldes cuentan con seguridad estatal y federal adicional, porque han recibido advertencias de muerte de integrantes de bandas criminales que operan en la entidad.