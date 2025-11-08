Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 27

Cuernavaca, Mor., El alcalde del Pueblo Mágico de Tepoztlán, Perseo Quiroz Rendón, dio a conocer que recibió dos llamadas telefónicas en las que supuestos criminales le exigían “cumplir con ciertos compromisos”, por lo que presentó una denuncia ante la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto.

El edil refirió que después de rastrear las conversaciones las autoridades detectaron que una provenía aparentemente de un penal del estado de México.

“Hemos tenido un par de amenazas, pero ya se hicieron las denuncias ante la fiscalía, se integró la carpeta y estamos en espera del seguimiento”, aseguró.

Mencionó que se mejorarán sus protocolos de seguridad para prevenir alguna agresión. “Uno sabe que al estar en estos cargos, sobre todo cuando se toman acciones que son en contra del status quo puede haber amagos y represalias, pero hasta este momento con la medición que tenemos de la seguridad estamos tranquilos”, puntualizó.

Según el alcalde en ambas ocasiones “han dicho que tenían que ver con delincuencia organizada, pero la fiscalía ya está haciendo su trabajo”.