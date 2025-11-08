Jesús Estrada

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 27

Chihuahua, Chih., La Unidad de Personas Ausentes y/o Extraviadas de la Fiscalía de Distrito Zona Centro de Chihuahua identificó tres cuerpos de los 10 que fueron hallados entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre en un tiro de mina en el municipio de Aquiles Serdán.

Los hombres son Juan CA, de 36 años; Ezequiel CA, de 35, y Jesús Román DS, de 41, todos originarios del estado de Durango.

Los 10 cadáveres fueron extraídos por la Fiscalía General del Estado (FGE) del fondo de un socavón abandonado de 110 metros de profundidad, con la colaboración de la Comisión Local de Búsqueda, Coordinación Estatal de Protección Civil y el Ejército Mexicano.

Con estos tres nuevos reconocimientos, sumaron seis los cuerpos cuya identidad ya se conoce, y quedan pendientes los datos de cuatro de los 10 cuerpos recuperados.

Los restos de Juan y Ezequiel fueron entregados a su padre el viernes, mientras que los de Jesús Román fueron recibidos el jueves por sus familiares, quienes son residentes de esta ciudad de Chihuahua.