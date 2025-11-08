Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 27
Chihuahua, Chih., La Unidad de Personas Ausentes y/o Extraviadas de la Fiscalía de Distrito Zona Centro de Chihuahua identificó tres cuerpos de los 10 que fueron hallados entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre en un tiro de mina en el municipio de Aquiles Serdán.
Los hombres son Juan CA, de 36 años; Ezequiel CA, de 35, y Jesús Román DS, de 41, todos originarios del estado de Durango.
Los 10 cadáveres fueron extraídos por la Fiscalía General del Estado (FGE) del fondo de un socavón abandonado de 110 metros de profundidad, con la colaboración de la Comisión Local de Búsqueda, Coordinación Estatal de Protección Civil y el Ejército Mexicano.
Con estos tres nuevos reconocimientos, sumaron seis los cuerpos cuya identidad ya se conoce, y quedan pendientes los datos de cuatro de los 10 cuerpos recuperados.
Los restos de Juan y Ezequiel fueron entregados a su padre el viernes, mientras que los de Jesús Román fueron recibidos el jueves por sus familiares, quienes son residentes de esta ciudad de Chihuahua.
El proceso se logró a través de entrevistas ante mortem, sumadas a los periciales de dactiloscopía cotejadas con las huellas en archivo del Instituto Nacional Electoral.
Jesús Román tenía reporte de ausencia interpuesto el pasado 30 de octubre luego de que fue visto por última vez un día antes, cuando salió de su domicilio en la colonia Dale.
Juan y Ezequiel habían viajado a la ciudad de Chihuahua desde Durango para instalar un negocio de máquinas tragamonedas, de igual manera contaban con una alerta de ausencia el 29 de octubre; se hospedaban en un hotel ubicado en la colonia Deportistas, junto a Jair NG, de 40 años de edad, igualmente localizado sin vida dentro del socavón.
Otros dos cadáveres encontrados al interior del tiro de mina y ya identificados corresponden a Said Mauricio DM, de 37 años, quien fue reportado como ausente el 1º de septiembre pasado, así como a Heriberto GS, también de 37 años, con reporte de desaparición interpuesto el 12 de agosto pasado.