Por tercera ocasión instalan plantón y cierran el paso de camiones con trabajadores hacia mina Santa María
Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 27
Mazatlán, Sin., Pobladores de la sierra de El Rosario bloquearon el paso de camiones que llevan trabajadores a las obras de la presa Santa María como medida de presión para exigir a los gobiernos federal y estatal que les garanticen seguridad tras el atentado con explosivos que sufrieron el miércoles en la comunidad de Matatán, cuando viajaban en un camión de ruta para comprar víveres, el cual era custodiado por militares.
Enfatizaron que ante la falta de atención a sus demandas, vecinos de diferentes comunidades, por tercera ocasión, instalaron un plantón en el cruce de la localidad Palmarito y cerraron el paso hacia la presa, donde la empresa ICA realiza trabajos para concluir la hidroeléctrica.
Las dos protestas anteriores las hicieron el 16 de septiembre y el 14 de octubre pasados, después de que autoridades del gobierno de Rubén Rocha Moya incumplieran lo pactado con la comunidad.
En un documento, denunciaron públicamente que el 5 de noviembre alrededor de las 14 horas, cuando se dirigían a comprar alimentos en un camión enviado por el gobierno estatal, para que una vez a la semana recorriera sus poblados, sujetos lanzaron explosivos cerca de su trayecto, a la altura del puente de Matatán.
Expusieron que los estallidos no alcanzaron al vehículo, pero detonaron a corta distancia, por lo que adultos mayores, madres de familia y jóvenes presentaron crisis nerviosa, desmayos y malestares en general
Además, no recibieron atención hospitalaria porque en la zona no hay médicos en la única clínica del IMSS-Bienestar, ubicada en Santa María, ni medicamentos porque no llega el personal a surtir desde hace casi un año.
Afirmaron que aunque la unidad era custodiada por soldados “no puede ser posible que el gobierno sea rebasado por grupos delictivos”.
Reiteraron sus exigencias como el envío de docentes desde prescolar hasta secundaria, se instale una base militar en Chilillos para tener seguridad, sea surtida la tienda Diconsa, envíen una ambulancia y reabran una ruta de transporte hacia los poblados de la sierra.
Demandaron también a los tres niveles de gobierno implementen acciones que les garanticen seguridad, salud, alimentación y educación, derechos básicos marcados en la Constitución.
Ataque deja dos fallecidos en Navolato
Un ataque con explosivos y armas de fuego perpetrado en la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato, dejó a dos hermanos sin vida y un tercero, herido.
Según el reporte policiaco, la agresión con balazos y explosivos se perpetró ayer en un taller eléctrico de la colonia Tierra y Libertad contra tres hermanos de 24, 23 y 18 años de edad.
Por otra parte, familiares y amigos de Abraham Mejía Carrasco, de 49 años, y su hijo Abraham Mejía Ríos, de 18, privados de la libertad en Culiacán el 5 de noviembre anterior, se manifestaron el viernes en palacio de gobierno y en la Fiscalía General del estado en demanda de que sean localizados.
La esposa y madre de los desaparecidos narró que su hijo es un estudiante universitario, sin vicios, y su cónyuge, un hombre trabajador. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emitió las fichas para dar con su paradero.