Irene Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 27

Mazatlán, Sin., Pobladores de la sierra de El Rosario bloquearon el paso de camiones que llevan trabajadores a las obras de la presa Santa María como medida de presión para exigir a los gobiernos federal y estatal que les garanticen seguridad tras el atentado con explosivos que sufrieron el miércoles en la comunidad de Matatán, cuando viajaban en un camión de ruta para comprar víveres, el cual era custodiado por militares.

Enfatizaron que ante la falta de atención a sus demandas, vecinos de diferentes comunidades, por tercera ocasión, instalaron un plantón en el cruce de la localidad Palmarito y cerraron el paso hacia la presa, donde la empresa ICA realiza trabajos para concluir la hidroeléctrica.

Las dos protestas anteriores las hicieron el 16 de septiembre y el 14 de octubre pasados, después de que autoridades del gobierno de Rubén Rocha Moya incumplieran lo pactado con la comunidad.

En un documento, denunciaron públicamente que el 5 de noviembre alrededor de las 14 horas, cuando se dirigían a comprar alimentos en un camión enviado por el gobierno estatal, para que una vez a la semana recorriera sus poblados, sujetos lanzaron explosivos cerca de su trayecto, a la altura del puente de Matatán.

Expusieron que los estallidos no alcanzaron al vehículo, pero detonaron a corta distancia, por lo que adultos mayores, madres de familia y jóvenes presentaron crisis nerviosa, desmayos y malestares en general

Además, no recibieron atención hospitalaria porque en la zona no hay médicos en la única clínica del IMSS-Bienestar, ubicada en Santa María, ni medicamentos porque no llega el personal a surtir desde hace casi un año.