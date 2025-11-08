▲ Cientos de expedientes de la fiscalía estatal fueron colocados en la vía pública para secarse. Foto La Jornada

Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 26

Veracruz, Ver., La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz en Álamo de Temapache dejó decenas de carpetas de investigación en plena vía pública para que se secaran al Sol tras las inundaciones provocadas por las lluvias hace casi un mes al norte de la entidad.

Son documentos que contienen información personal de víctimas y denunciantes de diversos delitos, los cuales quedaron al libre acceso de cualquier peatón.

Los expedientes estuvieron bajo el agua y lodo el pasado 10 de octubre –y días subsecuentes– cuando ríos y arroyos se desbordaron; no se tiene conocimiento de cuántos de ellos están respaldados digitalmente.

Entre las carpetas dejadas en la vía pública están algunas relacionadas con personas desaparecidas y el norte de Veracruz es una de las regiones más peligrosas para las familias buscadoras debido a las amenazas y agresiones que han vivido.

Días después de las anegaciones en Poza Rica y otros municipios cercanos, como Álamo, la fiscal general, Verónica Hernández, reconoció daños en diversas instalaciones de la institución.