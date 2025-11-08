Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 26
Veracruz, Ver., La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz en Álamo de Temapache dejó decenas de carpetas de investigación en plena vía pública para que se secaran al Sol tras las inundaciones provocadas por las lluvias hace casi un mes al norte de la entidad.
Son documentos que contienen información personal de víctimas y denunciantes de diversos delitos, los cuales quedaron al libre acceso de cualquier peatón.
Los expedientes estuvieron bajo el agua y lodo el pasado 10 de octubre –y días subsecuentes– cuando ríos y arroyos se desbordaron; no se tiene conocimiento de cuántos de ellos están respaldados digitalmente.
Entre las carpetas dejadas en la vía pública están algunas relacionadas con personas desaparecidas y el norte de Veracruz es una de las regiones más peligrosas para las familias buscadoras debido a las amenazas y agresiones que han vivido.
Días después de las anegaciones en Poza Rica y otros municipios cercanos, como Álamo, la fiscal general, Verónica Hernández, reconoció daños en diversas instalaciones de la institución.
El 11 de octubre indicó que se estaban analizando los perjuicios a las oficinas de la fiscalía, además de determinar los protocolos a seguir ante lo sucedido.
“Estamos evaluando la magnitud de las graves pérdidas y daños en las instalaciones, equipos y archivos documentales, (…) se reitera el firme compromiso de la FGE para que pronto los servicios del Ministerio Público continúen con normalidad”, expresó.
Suspenden clases en la UV por frente frío
La Universidad Veracruzana anunció que las clases presenciales serán suspendidas en las regiones Poza Rica-Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos-Minatitlán y Xalapa ante el paso del frente frío número 13 en la entidad. Señalaron que las materias serán impartidas de forma virtual el próximo lunes.
De acuerdo con las predicciones climatológicas, se espera que el fenómeno meteorológico deje a su paso fuertes lluvias, rachas de viento y descenso en la temperatura.