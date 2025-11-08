▲ Docentes de la sección 22 demandan también el mobiliario prometido por los gobiernos estatal y federal. Foto La Jornada

Jorge A. Pérez Alfonso

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 26

Oaxaca, Oax., Profesores adheridos al sector 3 Nochixtlán y pertenecientes a la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon ayer la supercarretera Oaxaca-México, en el municipio de Asunción Nochixtlán, para demandar el cumplimiento de diversos acuerdos, entre ellos la entrega de la Unidad Médica Familiar del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en esta localidad de la región de la Mixteca.

Isaías Jaime Ignacio Cruz, auxiliar de la Secretaría de Previsión y Asistencia Social de la seccional, explicó que a través de medios de comunicación se han enterado que la dirección del Issste informó que la clínica (que ha sido una exigencia desde 2015 y que comenzó su construcción en 2024), ya fue entregada y está en operaciones, lo cual es falso.

Agregó que la unidad médica ha sido una demanda de este sector porque el centro de atención anterior no se daba abasto para el cuidado de los trabajadores de la educación, así como de otros derechohabientes, pero su solicitud fue ignorada por años pese a las necesidades, por lo que la CNTE realizó movilizaciones para que atendieran su petición.