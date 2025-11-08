Profesores de la sección 22 exigen la entrega de unidad médica del Issste
Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 26
Oaxaca, Oax., Profesores adheridos al sector 3 Nochixtlán y pertenecientes a la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon ayer la supercarretera Oaxaca-México, en el municipio de Asunción Nochixtlán, para demandar el cumplimiento de diversos acuerdos, entre ellos la entrega de la Unidad Médica Familiar del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en esta localidad de la región de la Mixteca.
Isaías Jaime Ignacio Cruz, auxiliar de la Secretaría de Previsión y Asistencia Social de la seccional, explicó que a través de medios de comunicación se han enterado que la dirección del Issste informó que la clínica (que ha sido una exigencia desde 2015 y que comenzó su construcción en 2024), ya fue entregada y está en operaciones, lo cual es falso.
Agregó que la unidad médica ha sido una demanda de este sector porque el centro de atención anterior no se daba abasto para el cuidado de los trabajadores de la educación, así como de otros derechohabientes, pero su solicitud fue ignorada por años pese a las necesidades, por lo que la CNTE realizó movilizaciones para que atendieran su petición.
Precisó que el edificio está terminado y equipado, pero la clínica sigue sin funcionar; dijo que han tenido diálogo con el personal, el cual les ha notificado que faltan más empleados, además de que el equipamiento y medicamentos no están completos, por eso el lugar no puede abrir y comenzar a operar.
Los docentes también exigen la entrega del mobiliario acordado por los gobiernos estatal y federal en la mesa de negociación, pues hay escuelas en las que no se ha proporcionado, mientras que en otras se ha otorgado en partes o se les ha dado menos material.
Por otra parte, maestros de la sección 22 bloquearon la calzada Héroes de Chapultepec en la ciudad de Oaxaca, luego del cese del profesor José Luis García Henestroza, quien, con 28 años de carrera magisterial, denunció despido injustificado por parte del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, que es encabezado por Emilio Montero.
El docente señaló que es acoso laboral y persecución política de parte del gobierno de Salomón Jara.