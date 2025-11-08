Cristina Gómez Lima

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 25

Hermosillo, Son., La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reabrió ayer la circulación vehicular y el tránsito peatonal en las calles que rodean el comercio Waldo’s del centro de Hermosillo, donde el 1º de noviembre ocurrió un incendio que dejó 24 personas fallecidas y al menos 15 lesionadas; no obstante, informó que la escena del siniestro continúa delimitada y bajo resguardo, con el objetivo de evitar cualquier alteración a los indicios que forman parte de la investigación en curso.

La FGJES detalló que para garantizar la integridad del sitio, se mantiene restringido el acceso a camiones urbanos, transporte pesado, tractocamiones y vehículos de carga.

Agregó que efectivos del Departamento de Tránsito Municipal permanecen en la zona para coordinar la vialidad y proteger tanto a automovilistas como a peatones ante el incremento de circulación en el primer cuadro de la ciudad.

Reiteró que continúa con la indagatoria sobre las condiciones en que operaba el establecimiento. Entre las acciones ya realizadas, solicitó información a Protección Civil estatal y municipal sobre inspecciones, dictámenes y notificaciones previas.

También pidió a la Comisión Federal de Electricidad detalles acerca de las instalaciones del comercio y a la empresa Waldo’s sobre su operación interna, programas de mantenimiento, organigrama, perfiles de puestos y pólizas de seguros.