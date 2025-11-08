Lorenzo Chim y Carlos García

Corresponsales

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 25

Ante la falta de mercado para comercializar su cosecha de maíz –pues de 700 mil toneladas estimadas, Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) sólo les ofrece comprar 64 mil–, campesinos del estado de Campeche bloquearon ayer por cinco horas las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario estatal (SDA).

Temprano, alrededor de 500 productores, representantes de los más de 32 mil maiceros de esta entidad, colocaron tractores en las calles aledañas a las oficinas de la dependencia local y derramaron los costales del grano en sus puertas como protesta porque las autoridades no les garantizan la solución de sus demandas.

Durante la reunión con Roxana Rivera Peña, encargada del despacho de la SDA, se les informó que el volumen asignado a esta entidad por Segalmex es de 64 mil toneladas.

Los manifestantes rechazaron la propuesta porque dicha cifra representan menos de 10 por ciento de las 700 mil que produce el estado sureño.

El representante de los campesinos, Guillermo Hernández Gutiérrez, detalló que la producción maicera de este año se estima en 600 a 700 mil toneladas, y si bien ya se acordó el subsidio de 950 pesos por tonelada, el problema es que se quedarán más de 600 mil de ellas sin mercado.

Pidieron a la gobernadora Layda Sansores que los apoye en las negociaciones con las empresas Maseca, Minsa, Bachoco, Crio y Keken para que les compren parte de su producción, toda vez que esas firmas prefieren importar maíz transgénico antes que comprarle a los productores campechanos.

Advirtieron además que si ninguna de esas empresas adquiere el grano bloquearán el ingreso de sus productos –harina de maíz, huevos y carne de cerdo– al mercado estatal.

Como parte de las propuestas para resolver el problema, se planteó la posibilidad de que los labriegos exporten su maíz a Guatemala, donde ya hay pláticas muy adelantadas con los compradores para lograr acuerdos sobre los precios y la logística para la comercialización, según dijeron.

Ayer, alrededor de las siete de la noche, después de más de cinco horas de negociaciones, los funcionarios estatales y federales que se reunieron con los productores ofrecieron que en una semana –el próximo viernes– les darán la respuesta oficial a sus demandas.