Europa Press

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 8

Madrid. El Festival Alcine 54 de Alcalá de Henares y la Comunidad de Madrid levantó ayer el telón con el director bilbaíno Álex de la Iglesia, quien recogió el primer Premio Piedra Angular en el Teatro Salón Cervantes.

El galardón reconoce a cineastas que iniciaron su trayectoria en Alcine y que hoy son referentes del cine español. “Si hablamos de una piedra angular sobre la que se han apoyado y construido numerosas cinematografías, las posibilidades que abrió Álex de la Iglesia y los límites que rompió dentro de la idea que se tenía hasta su llegada de lo que se podía hacer en el cine español ha sido la piedra de apoyo necesaria para la carrera de decenas de cineastas de nuestro país”, destacó el director artístico del festival, Pedro Toro.

La gala contó además con la actuación de Consuelo de Huesos, el nuevo proyecto artístico de Zaida Escobar y Ricardo Iglesias (Agua Rata, Perro Nahual), con un set creado especialmente en homenaje al cineasta. Tras el acto, el público disfrutó de una proyección especial de La comunidad, una de las películas de culto de Álex de la Iglesia, restaurada en 4K por FlixOlé y Mercury Films.