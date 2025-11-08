Europa Press

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 8

Madrid. Lee Tamahori, el director neozelandés responsable del aclamado drama Once Were Warriors y de Muere otro día, una de las películas de la saga James Bond que protagonizó Pierce Brosnan, falleció a los 75 años.

Fue la familia de Tamahori la que anunció a los medios que el director murió tras una batalla contra la enfermedad de Parkinson. “Su legado perdura con sus whanau, sus mokopuna, todos los cineastas a los que inspiró, todos los límites que rompió y todas las historias que contó con su mirada de genio y su honesto corazón”, señala el comunicado recogido por la emisora pública neozelandesa RNZ.

Nacido en Wellington en 1950, de ascendencia maorí por parte de padre y británica por parte de madre, Tamahori causó un impacto inmediato con su debut como director en 1994 con Guerreros de antaño, un drama descarnado sobre una familia maorí protagonizado por la estrella de Star Wars Temuera Morrison, que se convirtió en un hito del cine neozelandés.

Pronto dio el salto a Hollywood en 1997 y Tamahori dirigió el thriller de supervivencia El desafío, protagonizado por Anthony Hopkins y Alec Baldwin, al que siguió en 2001 La hora de la araña con Morgan Freeman como gran estrella.