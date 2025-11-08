Ap

Sábado 8 de noviembre de 2025

Lo hizo en 2023 y lo volverá a hacer en 2026. Bad Bunny compite por el premio al álbum del año por Debí tirar más fotos de los Premios Grammy, pero ahora puede llevarse otros importantes galardones al convertirse en el primer artista que canta en español en ser nominado a grabación y canción del año simultáneamente.

En las nominaciones anunciadas, el artista puertorriqueño fue nombrado álbum del año; grabación del año y canción del año por DtMF; Mejor Álbum de Música Urbana Latina, Mejor Interpretación de Música Global por EoO y, gracias a sus emblemáticas sillas de plástico blanco frente a un fondo selvático, llegó hasta la categoría de Mejor Portada de Álbum.

Con sus seis nominaciones, Bad Bunny superó su propio récord en los Grammy, para los que había sido nominado a tres premios en 2023. De resultar ganador en la ceremonia, esto sólo aumentaría su impulso para protagonizar el medio tiempo del Supertazón que presentará justo una semana después de los Grammy.

El productor y compositor Edgar Barrera también se mantiene en alto en los Grammy. Este es el tercer año consecutivo que es nominado en la categoría de mejor compositor, no clásico, en esta ocasión por su trabajo en canciones como Coleccionando heridas, de Karol G y Marco Antonio Solís, Me jalo, de Fuerza Regida y Grupo Frontera y Soltera, de Shakira.

La categoría de mejor nuevo artista tiene una “sorpresa” para los amantes de la música latina alternativa, ya que la banda indie pop de Los Angeles The Marías, liderada por la vocalista puertorriqueña María Zardoya, está en esta lista.

El criterio para ser nominado para nuevo artista se ha ido modificando a lo largo de los años y busca capturar el espíritu de cada año. Los elegibles deben haber lanzado al menos cinco sencillos o un álbum, pero ya no hay un máximo de lanzamientos anteriores. The Marías presentó en 2024 su segundo álbum Submarine.