Israel Campos Mondragón

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 7

El cantante y compositor mexicano Leonardo de Lozanne, cofundador de la banda Fobia e integrante de Los Concorde, lanzó su más reciente sencillo Necesito saber, tema con el cual deja un poco las baladas y continua su carrera como solista.

“Es una canción muy diferente a lo que he hecho antes, es bailable, veraniega y divertida, justamente lo que estaba buscando. Me parece una las mejores melodías que he escrito en mi vida. Me siento muy orgulloso y ya quiero ver la reacción del público. Cuando estoy en gira siempre digo: ¡Híjole, tengo un chorro de baladas!”, señaló Lozanne en entrevista con La Jornada.

El nuevo tema ya se puede escuchar en las plataformas de música digital, también cuenta con su video realizado por Guillermo Llamas, una animación donde se puede observar al cantante como si fuera un dibujo a lápiz.

“Actualmente los videos han cambiado mucho. Hubo una época donde eran más importantes que las canciones, ahora ya son como una imagen que te acompaña. Está muy lindo, es un conjunto de imágenes mías, como dibujadas encima en las que al final, se juntan y forman un símbolo muy padre”, compartió el también compositor.

Además de su carrera como solista, De Lozanne continua de gira con Los Concorde y con Fobia se presentará en el Vive Latino 2026. Reconoce que es difícil desprenderse de la fama que adquirió con esas bandas.

“Es complicado tener una carrera solista cuando vienes de una banda exitosa como Fobia. Lo he visto con muchos artistas como Enrique Bunbury, Beto Cuevas, con Dani de La Gusana Ciega, que aunque no tiene una carrera solista, pues sí tiene su historia con ese grupo, pero con León Larregui, creo que es el único caso en México, porque debutó con un sencillo que funcionó muy bien y se le abrieron muchas puertas.