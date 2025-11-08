Melodía bailable, veraniega y divertida, señala // El nuevo tema ya se puede escuchar en las plataformas
Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 7
El cantante y compositor mexicano Leonardo de Lozanne, cofundador de la banda Fobia e integrante de Los Concorde, lanzó su más reciente sencillo Necesito saber, tema con el cual deja un poco las baladas y continua su carrera como solista.
“Es una canción muy diferente a lo que he hecho antes, es bailable, veraniega y divertida, justamente lo que estaba buscando. Me parece una las mejores melodías que he escrito en mi vida. Me siento muy orgulloso y ya quiero ver la reacción del público. Cuando estoy en gira siempre digo: ¡Híjole, tengo un chorro de baladas!”, señaló Lozanne en entrevista con La Jornada.
El nuevo tema ya se puede escuchar en las plataformas de música digital, también cuenta con su video realizado por Guillermo Llamas, una animación donde se puede observar al cantante como si fuera un dibujo a lápiz.
“Actualmente los videos han cambiado mucho. Hubo una época donde eran más importantes que las canciones, ahora ya son como una imagen que te acompaña. Está muy lindo, es un conjunto de imágenes mías, como dibujadas encima en las que al final, se juntan y forman un símbolo muy padre”, compartió el también compositor.
Además de su carrera como solista, De Lozanne continua de gira con Los Concorde y con Fobia se presentará en el Vive Latino 2026. Reconoce que es difícil desprenderse de la fama que adquirió con esas bandas.
“Es complicado tener una carrera solista cuando vienes de una banda exitosa como Fobia. Lo he visto con muchos artistas como Enrique Bunbury, Beto Cuevas, con Dani de La Gusana Ciega, que aunque no tiene una carrera solista, pues sí tiene su historia con ese grupo, pero con León Larregui, creo que es el único caso en México, porque debutó con un sencillo que funcionó muy bien y se le abrieron muchas puertas.
“Es difícil porque el público inevitablemente te compara, quiere escuchar canciones de la banda, es una lucha para establecer algo que es tuyo. Esto es algo que quiero conservar toda la vida y si se cayera todo lo demás, mi carrera solista es lo único que tengo, es lo que me representa, digamos, como individuo”, expresó De Lozanne.
Como solista presentó los discos Series de ficción y Turistas, además de Espacial Colonial, una colaboración con Christian Jean la cual mostró su constante búsqueda de innovación, además de la música, De Lozanne explora la conducción y la actuación.
“Ya pasé por todo, por la frustración, por la experimentación, por todo, y lo que me pasa ahora es que he encontrado la inspiración, es como un músculo que tienes que trabajar todos los días a base de trabajo, disciplina y seguir adelante, construir cosas importantes.
“Tengo la suerte de tener dos áreas creativas extraordinarias, divertidas y maravillosas, una se llama Los Concorde, que es una dinámica hermosísima que tengo en mi vida, porque todo mundo llega con ideas, se mete en todo y sin embargo no nos estorbamos, sino que sumamos y ahí todo cabe.
“Es un colectivo que me ha dado mucha seguridad como artista, como compositor y una libertad creativa importantísima en mi vida. Y por otro lado tengo esto que es mi proyecto solista, donde también tengo mi equipo, a veces compongo solo, estoy ahí todo el tiempo dando ideas. Son dos fuentes increíbles creativas que me tienen siempre activo y motivado”, finalizó el músico.