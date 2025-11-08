▲ El actor Francisco De Luna, quien interpreta la controvertida figura del fundador de los Legionarios de Cristo. Foto cortesía de la producción

Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 6

La controvertida figura del padre Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, se expone en la obra Hágase mi voluntad, donde emergen “sus laberintos sicológicos” tras las acusaciones públicas que –tanto la sociedad, ex miembros de su congregación y la Iglesia– lo señalaron como “toxicómano, estafador y pederasta”.

El monólogo de Alicia Garza Martínez, con adaptación, dirección y actuación de Francisco De Luna, el cual fue estrenado el año pasado, tendrá dos funciones hoy y mañana en el Teatro Rafael Solana, donde se abrirá el debate, la reflexión y, sobre todo, se enfatizará la necesidad de no permanecer en silencio.

Esta experiencia teatral, explicó Garza Martínez, “desafía al espectador a mirar de frente temas como la fe, el poder, la culpa y el abuso; además confronta a la audiencia a las zonas oscuras de la fe institucional e invita al público a escuchar, cuestionar y dialogar –sin juicios previos– sobre uno de los capítulos más polémicos de la Iglesia contemporánea”.

En escena, Maciel, vive el exilio, en una vida reservada en oración y penitencia, que le fue impuesta por la Santa Sede; se observa a un ser deambulando entre recuerdos de sus orígenes, su amor a Dios, sus logros eclesiásticos, manipulaciones de poder y perturbaciones mentales.

Para Francisco De Luna, quien interpreta a Maciel, explicó que “como actor, cuando voy a interpretar a un personaje que realmente existió, me gusta mucho investigar sobre su vida, saber qué es lo que opinan los demás sobre él; su entorno socioeconómico, íntimo, familiar y hasta astrológico, para comprender mejor quién era y por qué es vital contar su historia”.

Más allá, dijo, “del reto de memorizar el texto, de encajar en su fisonomía o edad, es comprender su sicología y qué originó su comportamiento, cómo asumió los retos personales, profesionales y sociales. Como actor no puedo juzgar a mi personaje, debo entenderlo, ver en qué sí y en que no compaginamos y trabajarlo desde esa perspectiva”.

El director del monólogo subrayó: “me atrapa la idea de que las personas que vivieron los hechos o quienes por los medios de comunicación se enteraron de lo que hizo, experimenten una catarsis, reconozcan en el escenario a esta figura tan polémica; mientras las nuevas generaciones que sólo han escuchado algo o no tienen idea de quién es, lo descubran, se interesen por su historia e investiguen sobre sus actos. Si se logra eso me doy por satisfecho”.