Reuters

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 19

Atenas. Las inversiones mundiales en energías renovables no dan frutos y el mundo debería centrarse en garantizar un suministro fiable de combustibles fósiles, afirmaron los secretarios de Energía e Interior de Estados Unidos, mientras trabajaban para convencer a Europa que compre más petróleo y gas de su país.

Estados Unidos se ha convertido en el principal proveedor de petróleo y gas de Europa gracias al auge del esquisto bituminoso, y sus empresas están tratando de aumentar esa cuota a medida que la Unión Europea avanza hacia el corte total de las importaciones energéticas rusas.

El mensaje de los funcionarios estadunidenses en una conferencia de energía en Atenas esta semana destaca el cambio en la política de Washington bajo el gobierno de Donald Trump, que ha hecho retroceder las regu-laciones ambientales y ha pro-mocionado el “dominio” del petróleo y el gas como un motor central para la economía más grande del mundo.

“Simplemente no ha funcionado”, sentenció el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, sobre la transición a las energías renovables en la conferencia, donde empresas estadunidenses anunciaron acuerdos para suministrar y perforar gas en Europa.

El jueves Wright dijo que quería que Estados Unidos sustituyera “cada molécula” de gas ruso que llega a Europa Occidental.