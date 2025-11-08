Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 19
Madrid. El Ministerio de Comercio y la Administración General de Aduanas de China suspendió un año las restricciones a la exportación de tierras raras y tecnologías relacionadas, así como de minerales pesados y baterías de litio, anunciadas a principios de octubre, que llevaron al presidente estadunidense, Donald Trump, a amenazar a Pekín con “aranceles masivos”.
Asimismo, China restablecerá las licencias de importación de soya para tres empresas estadunidenses y levantará su suspensión a compras de troncos de madera de Estados Unidos a partir del 10 de noviembre, dijo su autoridad aduanera, en otra señal de alivio de las tensiones comerciales entre las naciones.
Las autoridades chinas anuncia-ron la suspensión con efecto inmediato y hasta dentro de un año de media docena de anuncios emitidos por el Ministerio de Comercio y la Administración General de Aduanas el 9 de octubre.
Este anuncio se suma a la decisión, a comienzos de semana, de pausar un año el “arancel adicional” de 24 por ciento sobre las importaciones de mercancías procedentes de Estados Unidos y de “cesar” desde el próximo las medidas arancelarias adicionales estipuladas el pasado mes de marzo, que imponían un gravamen extra de 15 por ciento a las importaciones de pollo, trigo, maíz y algodón procedentes de Estados Unidos.“La suspensión de ciertos aranceles bilaterales por parte de China y Estados Unidos redunda en el interés fundamental de ambos países y sus pueblos; satisface las expectativas de la comunidad internacional y contribuye a elevar las relaciones económicas y comerciales bilaterales a un nivel superior”, explicó el Ministerio de Finanzas de China.
Los anuncios por parte de Pekín apuntan al deshielo en la relación comercial entre las dos potencias, después del encuentro la semana pasada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de China, Xi Jinping, en Corea del Sur.