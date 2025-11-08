▲ China es el principal productor mundial de disprosio, terbio y neodimio, esenciales para la fabricación de teléfonos inteligentes, coches eléctricos y turbinas eólicas. Foto Afp

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 19

Madrid. El Ministerio de Comercio y la Administración General de Aduanas de China suspendió un año las restricciones a la exportación de tierras raras y tecnologías relacionadas, así como de minerales pesados y baterías de litio, anunciadas a principios de octubre, que llevaron al presidente estadunidense, Donald Trump, a amenazar a Pekín con “aranceles masivos”.

Asimismo, China restablecerá las licencias de importación de soya para tres empresas estadunidenses y levantará su suspensión a compras de troncos de madera de Estados Unidos a partir del 10 de noviembre, dijo su autoridad aduanera, en otra señal de alivio de las tensiones comerciales entre las naciones.

Las autoridades chinas anuncia-ron la suspensión con efecto inmediato y hasta dentro de un año de media docena de anuncios emitidos por el Ministerio de Comercio y la Administración General de Aduanas el 9 de octubre.

Este anuncio se suma a la decisión, a comienzos de semana, de pausar un año el “arancel adicional” de 24 por ciento sobre las importaciones de mercancías procedentes de Estados Unidos y de “cesar” desde el próximo las medidas arancelarias adicionales estipuladas el pasado mes de marzo, que imponían un gravamen extra de 15 por ciento a las importaciones de pollo, trigo, maíz y algodón procedentes de Estados Unidos.“La suspensión de ciertos aranceles bilaterales por parte de China y Estados Unidos redunda en el interés fundamental de ambos países y sus pueblos; satisface las expectativas de la comunidad internacional y contribuye a elevar las relaciones económicas y comerciales bilaterales a un nivel superior”, explicó el Ministerio de Finanzas de China.