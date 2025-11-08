L

as movilizaciones de productores rurales en Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Sinaloa expresan un estado de ánimo en el medio rural. Los asesinatos de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, y antes de Bernardo Bravo Manríquez, líder de los limoneros, ambos en Michoacán, son el signo ominoso del campo y constituyen parte indisoluble de la problemática actual.

El campo mexicano condensa hoy un conflicto de seguridad nacional, de seguridad pública y de desarrollo local y rural.

Mis próximas entregas buscan desentrañar uno de los más graves retos que enfrenta el país, el campo.

El primero, sobre el ámbito externo, lo he discutido ampliamente. Y al tercero, sobre las escisiones en las élites políticas y económicas, me referiré después de la discusión sobre el campo.

En el campo enfrentamos dos posibles escenarios. Describo el primero.

Un escenario indeseable: la decadencia administrada.

En este escenario se mantiene la continuidad de las décadas recientes en sus cuatro ámbitos centrales: la desconexión de las políticas sociales al campo y de las políticas de fomento productivo rural, la tendencia a favorecer con el gasto público a las regiones de agricultura más avanzadas, la fragmentación de las políticas y programas orientados a los pequeños productores y la ausencia de una política integral de protección y desarrollo de los recursos naturales.

El supuesto central es que el dinamismo de la agricultura comercial logrará en el agregado compensar las importaciones de granos, y que las políticas de combate a la pobreza limitarán las movilizaciones antigubernamentales en el campo.

En este escenario aumenta la bre-cha entre la agricultura comercial y la pequeña agricultura; se siguen deteriorando los recursos naturales y continúa la inercia de la política asistencial. Sin embargo, con un crecimiento económico similar al promedio de los pasados 20 años, será́ difícil evitar explosiones espontáneas de des-contento rural, tanto por asuntos sociales como por temas productivos y ecológicos.