Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 18

Boston. La Corte Suprema de Estados Unidos concedió ayer la apelación de emergencia del gobierno de Donald Trump para bloquear temporalmente una orden judicial que exigía pagar por completo la asistencia alimentaria del programa SNAP, en medio del cierre del gobierno, aunque los residentes en algunos estados ya han recibido los fondos.

Un juez había dado al gobierno hasta el viernes para realizar los pagos a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (conocido como SNAP, por sus siglas en inglés), pero la administración federal pidió a un tribunal de apelaciones que suspendiera cualquier orden judicial que le exija gastar más dinero del que está disponible en un fondo de contingencia, y que en su lugar le permita continuar con los pagos parciales del SNAP para el mes.

Después de que un tribunal de apelaciones en Boston se negó a intervenir de manera inmediata, la jueza de la Corte Suprema Ketanji Brown Jackson emitió una orden la tarde de ayer que pausa el requerimiento de distribuir pagos completos del SNAP hasta que el tribunal de apelaciones decida si emite una pausa más duradera. Jackson maneja asuntos de emergencia de Massachusetts.