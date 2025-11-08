Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 18
El peso mexicano avanzó el viernes ante un declive generalizado del dólar y luego de un reporte local de inflación. En operaciones al mayoreo el tipo de cambio concluyó en 18.45 pesos por dólar, de acuerdo con el precio de cierre del Banco de México, lo que representa una ventaja de diez centavos (0.57 por ciento) para la moneda mexicana. En la semana acumuló una ganancia de 12 centavos (0.65 por ciento) y terminó con una racha de dos semanas de pérdidas.
En la sesión el peso se vio favorecido por el reporte dado a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que informó que el índice general de precios al consumidor se moderó en octubre a 3.57 por ciento a tasa anual, frente al 3.76 de septiembre y luego de dos meses en ascenso.
La moneda mexicana también se vio respaldada por la decisión anunciada el jueves por el banco central, que recortó en un cuarto de punto porcentual (0.25 puntos) la tasa de referencia, como esperaba el mercado, aunque con un tono más cauto respecto a mayores bajas para finales de año.
“La lectura de inflación de octubre valida la cautela del banco central en su último recorte”, dijo Mauricio Guzmán, jefe de estrategia de inversión de la firma SURA Investments, citado por Reuters.
Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) subió 0.49 por ciento a 63 mil 402.32 puntos, quedó cerca de su máximo histórico de 63 mil 682.80 unidades que alcanzó a mitad de semana. En la semana anotó una ganancia de uno por ciento.
En Wall Street los índices cerraron mixtos, el Dow Jones y el S&P 500 subieron 0.16 y 0.13 por ciento, respectivamente, pero el Nasdaq perdió 0.21 por ciento, con lo que acumuló una pérdida semanal de 3.04 por ciento, al término de una semana marcada por preocupaciones sobre las altas valorizaciones de gigantes tecnológicos y la incertidumbre sobre el estado de la economía estadunidense.
Los precios del petróleo cerraron con ligeras alzas, el estadunidense WTI avanzó 32 centavos a 59.75 dólares; el Brent sumó 25 centavos a 63.63 dólares el barril y la mezcla mexicana de exportación escaló 30 centavos a 56.81 dólares el barril; no obstante, los precios del hidrocarburo cerraron la semana con pérdidas, la mezcla retrocedió 1.61 dólares (2.75 por ciento).