Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 18

El peso mexicano avanzó el viernes ante un declive generalizado del dólar y luego de un reporte local de inflación. En operaciones al mayoreo el tipo de cambio concluyó en 18.45 pesos por dólar, de acuerdo con el precio de cierre del Banco de México, lo que representa una ventaja de diez centavos (0.57 por ciento) para la moneda mexicana. En la semana acumuló una ganancia de 12 centavos (0.65 por ciento) y terminó con una racha de dos semanas de pérdidas.

En la sesión el peso se vio favorecido por el reporte dado a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que informó que el índice general de precios al consumidor se moderó en octubre a 3.57 por ciento a tasa anual, frente al 3.76 de septiembre y luego de dos meses en ascenso.

La moneda mexicana también se vio respaldada por la decisión anunciada el jueves por el banco central, que recortó en un cuarto de punto porcentual (0.25 puntos) la tasa de referencia, como esperaba el mercado, aunque con un tono más cauto respecto a mayores bajas para finales de año.

“La lectura de inflación de octubre valida la cautela del banco central en su último recorte”, dijo Mauricio Guzmán, jefe de estrategia de inversión de la firma SURA Investments, citado por Reuters.