Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 17

La exportación de automóviles en octubre sumó 314 mil 227 unidades, dato que mostró una caída de 5.45 por ciento frente a igual periodo del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el décimo mes de 2025, las ventas de vehículos ligeros al exterior fueron menores en 14 mil 230 unidades, lo cual se explica por las políticas arancelarias impuestas a este sector por el gobierno de Estados Unidos.

Actualmente, la tarifa bajo la sección 232 de la Ley Comercial de 1962 es de 15 por ciento a autos, aunque se eleva hasta 25 por ciento en caso de que no cumplan con las reglas de origen del T-MEC.

“El desempeño exportador se mantiene estable frente a la coyuntura internacional”, señaló en un comunicado la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

En los primeros 10 meses del año, las exportaciones de esta industria suman 2 millones 881 mil 399 unidades, una reducción de 1.45 por ciento frente a igual lapso del año pasado.

La producción de vehículos ligeros en México fue de 367 mil 870 unidades en octubre, una contracción de 3.72 por ciento debido a que las empresas armadoras establecidas en el país dejaron de producir 14 mil 230 autos respecto a igual periodo del año pasado.