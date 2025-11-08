Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 17
La exportación de automóviles en octubre sumó 314 mil 227 unidades, dato que mostró una caída de 5.45 por ciento frente a igual periodo del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En el décimo mes de 2025, las ventas de vehículos ligeros al exterior fueron menores en 14 mil 230 unidades, lo cual se explica por las políticas arancelarias impuestas a este sector por el gobierno de Estados Unidos.
Actualmente, la tarifa bajo la sección 232 de la Ley Comercial de 1962 es de 15 por ciento a autos, aunque se eleva hasta 25 por ciento en caso de que no cumplan con las reglas de origen del T-MEC.
“El desempeño exportador se mantiene estable frente a la coyuntura internacional”, señaló en un comunicado la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
En los primeros 10 meses del año, las exportaciones de esta industria suman 2 millones 881 mil 399 unidades, una reducción de 1.45 por ciento frente a igual lapso del año pasado.
La producción de vehículos ligeros en México fue de 367 mil 870 unidades en octubre, una contracción de 3.72 por ciento debido a que las empresas armadoras establecidas en el país dejaron de producir 14 mil 230 autos respecto a igual periodo del año pasado.
Esta menor producción está relacionada con el entorno de comercio internacional.
La AMIA indicó que a pesar de la contracción en el dato de producción, el volumen convierte a octubre de 2025 en el mes con el mayor nivel de producción registrado en lo que va de 2025.
En los primeros 10 meses del año, la principal industria del país produjo 3 millones 389 mil 424 unidades, dato que mostró una cifra menor en 0.69 por ciento frente a las 3 millones 412 mil 954 unidades reportadas el año pasado.
La industria automotriz indicó que se trata del segundo mejor registro histórico para los primeros diez meses del año desde que se cuenta con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros.
Por otra parte, en el décimo mes del año, la venta de vehículos híbridos, híbridos conectables y eléctricos alcanzó 13 mil 607 unidades, un crecimiento de 23.3 por ciento frente a igual lapso de 2024 y equivale a 10.5 por ciento del total de ventas.