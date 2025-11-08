Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 17

Washington. La confianza de los consumidores en Estados Unidos se desplomó en noviembre y anotó su nivel más bajo desde junio de 2022.

La Encuesta de Consumidores de la Universidad de Michigan–una de las principales encuestas de opinión de los consumidores– mostró que el índice de confianza cayó a 50.3 puntos, una disminución de 6.2 por ciento respecto a octubre y de casi 30 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado.

“La disminución de la confianza de este mes fue generalizada en toda la población, observada en todas las edades, ingresos y afiliación política”, explicó la encuesta.

La directora de la encuesta, Joanne Hsu, atribuyó esta caída sobre todo al cierre parcial del gobierno federal, por la falta de acuerdos sobre el presupuesto entre republicanos y demócratas en el Congreso. “Los consumidores están preocupados por las posibles repercusiones negativas para la economía”, afirmó en un comunicado.

El cierre parcial de la administración, ahora en su segundo mes, ha dado lugar a recortes en los beneficios, incluyendo cupones de alimentos para millones de hogares de bajos ingresos. Cientos de miles de trabajadores federales han sido despedidos y otros están trabajando sin sueldo, mientras los viajeros se enfrentan a retrasos en los aeropuertos, ya que se recortan los vuelos.

No se había registrado un nivel tan bajo en más de tres años, ni siquiera en abril, cuando el anuncio de los aranceles comerciales del presidente Donald Trump provocó gran conmoción entre los consumidores y los mercados financieros.