Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 17
Washington. La confianza de los consumidores en Estados Unidos se desplomó en noviembre y anotó su nivel más bajo desde junio de 2022.
La Encuesta de Consumidores de la Universidad de Michigan–una de las principales encuestas de opinión de los consumidores– mostró que el índice de confianza cayó a 50.3 puntos, una disminución de 6.2 por ciento respecto a octubre y de casi 30 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado.
“La disminución de la confianza de este mes fue generalizada en toda la población, observada en todas las edades, ingresos y afiliación política”, explicó la encuesta.
La directora de la encuesta, Joanne Hsu, atribuyó esta caída sobre todo al cierre parcial del gobierno federal, por la falta de acuerdos sobre el presupuesto entre republicanos y demócratas en el Congreso. “Los consumidores están preocupados por las posibles repercusiones negativas para la economía”, afirmó en un comunicado.
El cierre parcial de la administración, ahora en su segundo mes, ha dado lugar a recortes en los beneficios, incluyendo cupones de alimentos para millones de hogares de bajos ingresos. Cientos de miles de trabajadores federales han sido despedidos y otros están trabajando sin sueldo, mientras los viajeros se enfrentan a retrasos en los aeropuertos, ya que se recortan los vuelos.
No se había registrado un nivel tan bajo en más de tres años, ni siquiera en abril, cuando el anuncio de los aranceles comerciales del presidente Donald Trump provocó gran conmoción entre los consumidores y los mercados financieros.
Trump ordena investigar a la industria cárnica
El presidente estadunidense Donald Trump anunció el viernes que ordenó una investigación sobre las prácticas de las empresas empacadoras de carne, a las que acusa de coludirse para fijar precios récord para la carne de res.
El costo de vida ha vuelto a ocupar un lugar central en el debate político de Estados Unidos durante una semana marcada por las duras derrotas sufridas por el Partido Republicano en elecciones locales.
Hace un año, Trump ganó las elecciones con la promesa de aumentar el poder adquisitivo de los estadunidenses, pero la carne de res es uno de los productos emblemáticos cuyo precio sigue aumentando.
Según los últimos datos oficiales disponibles, los precios al consumidor de la carne de res y de ternera aumentaron casi 15 por ciento anual en septiembre.
“He ordenado al Departamento de Justicia que inicie de inmediato una investigación sobre las empresas empacadoras de carne que están elevando los precios de la carne de res mediante colusión, fijación y manipulación de precios”, escribió el presidente republicano ayer en su plataforma Truth Social.
En un informe reciente, Farm Bureau, la principal organización agrícola de Estados Unidos, atribuye estos precios récord a la significativa disminución del número de cabezas de ganado en los últimos años (la más baja en 74 años), junto con una demanda consistentemente fuerte.