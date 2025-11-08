Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 16
Cuernavaca. Mor., La cancelación de cientos de vuelos en Estados Unidos podría motivar a los afectados a visitar México, de acuerdo con Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur).
Una jornada caótica se vivió en la industria aérea tras la orden del gobierno de Donald Trump de reducir el tráfico aéreo. Lo anterior, por la falta de personal debido a un bloqueo presupuestario (t.ly/XwiVN).
Después de participar en la inauguración del X Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana, Rodríguez Zamora fue interrogada sobre si el cierre de vuelos en Estados Unidos puede favorecer a México.
“Estoy segura que sí, las aerolíneas siempre buscan nuevos mercados”, respondió.
“México tiene los brazos abiertos para todas, y todas, ¿Por qué tenemos la mayor cantidad de turismo canadiense, ¿Por qué tenemos la mayor cantidad de turismo de muchos otros países? Porque somos los mejores anfitriones.”
Destacó que la población de Estados Unidos y Canadá conforma el grupo de visitantes extranjeros más grande de Mexico.
Sin embargo, “ahora ha crecido mucho el mercado asiático, 15 por ciento más de turistas chinos en el mes de agosto, y vamos a meterle mucho a la promoción para seguir cautivando mercados emergentes”, mencionó la titular de Sectur.
Respecto al efecto que generará la cancelación de rutas de México a Estados Unidos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que ordenó el Departamento de Transporte el pasado 29 de octubre y que afectó los planes de despegue de Aeroméxico, VivaAerobus y Volaris, afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum tendrá una reunión con autoridades de EU, para abordar el tema.
“No se han cerrado (los vuelos) hay que decir que son tres rutas, de las cuales 11 apenas se iban a aperturar. La presidenta ha entablado una gran conversación con el Departamento de Transporte de Estados Unidos; este viernes tuvo una gran reunión y estoy segura que llegaremos a muy buen puerto y se volverán a aperturar las nuevas rutas”, confío.
La meta en 2025 es de 48 millones de visitantes
Rodríguez Zamora destacó que la meta es que más de 48 millones de turistas hayan visitado México en 2025, lo que significaría un aumento de 3 millones respecto a 2024.
“Estoy segura que lo vamos a lograr. La próxima semana saldrán los nuevos indicadores de octubre; agosto fue muy alentador con 14 por ciento más de visitantesextranjeros.”