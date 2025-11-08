Jessika Becerra

Enviada

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 16

Cuernavaca. Mor., La cancelación de cientos de vuelos en Estados Unidos podría motivar a los afectados a visitar México, de acuerdo con Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur).

Una jornada caótica se vivió en la industria aérea tras la orden del gobierno de Donald Trump de reducir el tráfico aéreo. Lo anterior, por la falta de personal debido a un bloqueo presupuestario (t.ly/XwiVN).

Después de participar en la inauguración del X Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana, Rodríguez Zamora fue interrogada sobre si el cierre de vuelos en Estados Unidos puede favorecer a México.

“Estoy segura que sí, las aerolíneas siempre buscan nuevos mercados”, respondió.

“México tiene los brazos abiertos para todas, y todas, ¿Por qué tenemos la mayor cantidad de turismo canadiense, ¿Por qué tenemos la mayor cantidad de turismo de muchos otros países? Porque somos los mejores anfitriones.”

Destacó que la población de Estados Unidos y Canadá conforma el grupo de visitantes extranjeros más grande de Mexico.

Sin embargo, “ahora ha crecido mucho el mercado asiático, 15 por ciento más de turistas chinos en el mes de agosto, y vamos a meterle mucho a la promoción para seguir cautivando mercados emergentes”, mencionó la titular de Sectur.