Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 16

La inflación se moderó en octubre a una tasa anual de 3.57 por ciento, dato menor al 3.76 por ciento reportado en septiembre, favorecida por menores precios del aguacate, naranja, limón, huevo, entre otros productos agropecuarios, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por cuarta vez consecutiva, la variación anual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se mantuvo dentro del objetivo del Banco de México (BdeM), que es de 3 por ciento con un intervalo de un punto porcentual hacia arriba o hacia abajo. No obstante, acumuló 65 meses sobre el objetivo puntual de 3 por ciento.

Analistas de Banamex resaltaron que el dato anualizado rompió temporalmente la trayectoria al alza, aunque anticiparon que retome el dinamismo ascendente en los siguientes meses.

El Centro de Estudios de la Finanzas Públicas Ifigenia Martínez y Hernandez indicó que el INPC se ubicó por debajo del valor estimado en los Criterios Generales de Política Económica 2026 para el cierre de este año, que es de 3.8 por ciento.

Julio Santaella, ex presidente del Inegi, comentó en su cuenta de la red social X que el dato anual de la inflación regresó a los niveles observados en agosto, lo cual se explica por el comportamiento de la no subyacente.

No obstante, en su variación mensual la inflación observó un incremento de 0.36 por ciento debido al aumento estacional en las tarifas de electricidad, así como de los precios de servicios turísticos y servicios de alimentación. Pese a ello, el dato se ubicó por debajo del promedio histórico en 15 años para el mismo mes. Además, es el avance más bajo en los últimos 10 años para un periodo similar.