Sábado 8 de noviembre de 2025, p. a31
Washington. El ex jugador de la NBA y entrenador asistente Damon Jones se declaró inocente de los cargos de obtener beneficios de partidas amañadas de póker y de proporcionar a apostadores deportivos información privada sobre las lesiones de los astros LeBron James y Anthony Davis.
Jones, quien incluso fue compañero de equipo de James, habló poco el jueves durante las audiencias consecutivas de notificación de cargos en el tribunal federal de Brooklyn. Fue el abogado designado por el tribunal quien presentó las declaraciones de inocencia.
El ex deportista, de 49 años, reconoció afirmó que entendía los cargos y las condiciones de libertad bajo caución, que incluyen que su madre y su padrastro pongan su casa en Texas como garantía para una fianza de 200 mil dólares y que siga su juicio en libertad.
Jones es parte de los más de 30 arrestados en la redada realizada hace dos semanas contra las apuestas.
En ese entonces también fueron detenidos el entrenador de los Trail Blazers de Portland y miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, Chauncey Billups, y el guardia del Heat de Miami Terry Rozier.
Por otra parte, en la Liga Nacional de Basquetbol Profesional, Fuerza Regia ganó 100-83 a Diablos Rojos en el tercer juego de la serie final, y está a un triunfo de conseguir el campeonato.