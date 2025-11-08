Ap

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. a31

Washington. El ex jugador de la NBA y entrenador asistente Damon Jones se declaró inocente de los cargos de obtener beneficios de partidas amañadas de póker y de proporcionar a apostadores deportivos información privada sobre las lesiones de los astros LeBron James y Anthony Davis.

Jones, quien incluso fue compañero de equipo de James, habló poco el jueves durante las audiencias consecutivas de notificación de cargos en el tribunal federal de Brooklyn. Fue el abogado designado por el tribunal quien presentó las declaraciones de inocencia.

El ex deportista, de 49 años, reconoció afirmó que entendía los cargos y las condiciones de libertad bajo caución, que incluyen que su madre y su padrastro pongan su casa en Texas como garantía para una fianza de 200 mil dólares y que siga su juicio en libertad.