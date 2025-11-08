Reportan heridos y daños materiales tras lo sucedido afuera del hotel de las Águilas
Sábado 8 de noviembre de 2025, p. a31
Aficionados del América y del Toluca se enfrentaron en la capital mexiquense cuando los seguidores de las Águilas le llevaron una serenata al equipo que se hospedaba en un hotel en la avenida Tollocan, previo al partido que disputarán hoy en el estadio Nemesio Diez.
En un video publicado por El Sol de Toluca, se observa cómo un grupo de personas golpea y lanza objetos a los seguidores americanistas afuera del hotel. Además de los heridos, también se reportaron daños materiales.
Ante la situación de riesgo, personal del hotel habría solicitado a los aficionados del América que se resguardaran dentro de las instalaciones del inmueble.
En las imágenes también se observa que minutos después elementos de seguridad intervinieron en el altercado. No obstante, hasta el cierre de esta edición no había una versión oficial de los hechos, ni tampoco un reporte del número de heridos.
En tanto, en un episodio que podría ser considerado inverosímil, Querétaro venció 2-1 a los Bravos en la última jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga Mx para mantenerse con posibilidades de disputar el play-in y llegar a la liguilla, al tiempo que puso presión para Pumas.
Los fronterizos se ubicaron de manera momentánea con 20 puntos en el décimo escalón, al límite de la zona de play-in, mientras que Bravos ya tenían asegurado su boleto al repechaje.
Con este panorama, Pumas, que está en el peldaño 11 con 18 unidades, está obligado a vencer hoy al líder Cruz Azul para entrar a la zona de repechaje.
El paso del Querétaro en el torneo ha sido de altibajos, sobre todo después de haber conseguido su primera victoria hasta la sexta jornada.
En la última fecha de la fase regular parecía destinado a la eliminación; sin embargo, sus jugadores reaccionaron y consigueron dar esperanza a sus aficionados.
En Jalisco, el Atlas desaprovechó la oportunidad de seguir en la contienda por disputar play-in al caer por 2-0 ante Tijuana, que ya había sellado su lugar en el repechaje y se encuentra por ahora en el séptimo escalón, con 24 unidades.