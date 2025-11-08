▲ El paso de los Gallos Blancos en el torneo ha sido de altibajos. Foto tomada del X de Querétaro

De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. a31

Aficionados del América y del Toluca se enfrentaron en la capital mexiquense cuando los seguidores de las Águilas le llevaron una serenata al equipo que se hospedaba en un hotel en la avenida Tollocan, previo al partido que disputarán hoy en el estadio Nemesio Diez.

En un video publicado por El Sol de Toluca, se observa cómo un grupo de personas golpea y lanza objetos a los seguidores americanistas afuera del hotel. Además de los heridos, también se reportaron daños materiales.

Ante la situación de riesgo, personal del hotel habría solicitado a los aficionados del América que se resguardaran dentro de las instalaciones del inmueble.

En las imágenes también se observa que minutos después elementos de seguridad intervinieron en el altercado. No obstante, hasta el cierre de esta edición no había una versión oficial de los hechos, ni tampoco un reporte del número de heridos.

En tanto, en un episodio que podría ser considerado inverosímil, Querétaro venció 2-1 a los Bravos en la última jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga Mx para mantenerse con posibilidades de disputar el play-in y llegar a la liguilla, al tiempo que puso presión para Pumas.