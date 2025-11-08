Reuters, Ap y Afp

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. a11

Riad. La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, superó a la estadunidense Amanda Anisimova por 6-3, 3-6 y 6-3 y se enfrentará a Elena Rybakina por el título de las Finales WTA, torneo que pone fin a la temporada.

La revancha de la final del Abierto de Estados Unidos de septiem-bre se decantó en favor de la bielorrusa, quien se adelantó por 5-3 y aumentó su agresividad desde la línea de fondo para llevarse el primer set en una hora.

La campeona de Flushing Meadows, quien había salvado cinco puntos de quiebre antes, se vio en desventaja en el segundo set cuando Anisimova remontó los cuatro primeros juegos y fue cuestión de tiempo para que el partido se fuera al tercer parcial.

Sabalenka conectó un aluvión de servicios aces para mantener el 3-3 en el tercer set y logró la ruptura decisiva en el siguiente juego con un gran golpe ganador de revés, antes de sobrevivir a algunos momentos de nerviosismo al final para derrotar a la estadunidense.

En el primer partido del día, Rybakina había remontado un set en contra para deshacerse de la también estadunidense Jessica Pegula por 4-6, 6-4 y 6-3, alcanzando la final con un registro perfecto en el King Saud University Sports Arena y dando un paso más hacia su primer título en el torneo.