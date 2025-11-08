Sábado 8 de noviembre de 2025, p. a11
Riad. La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, superó a la estadunidense Amanda Anisimova por 6-3, 3-6 y 6-3 y se enfrentará a Elena Rybakina por el título de las Finales WTA, torneo que pone fin a la temporada.
La revancha de la final del Abierto de Estados Unidos de septiem-bre se decantó en favor de la bielorrusa, quien se adelantó por 5-3 y aumentó su agresividad desde la línea de fondo para llevarse el primer set en una hora.
La campeona de Flushing Meadows, quien había salvado cinco puntos de quiebre antes, se vio en desventaja en el segundo set cuando Anisimova remontó los cuatro primeros juegos y fue cuestión de tiempo para que el partido se fuera al tercer parcial.
Sabalenka conectó un aluvión de servicios aces para mantener el 3-3 en el tercer set y logró la ruptura decisiva en el siguiente juego con un gran golpe ganador de revés, antes de sobrevivir a algunos momentos de nerviosismo al final para derrotar a la estadunidense.
En el primer partido del día, Rybakina había remontado un set en contra para deshacerse de la también estadunidense Jessica Pegula por 4-6, 6-4 y 6-3, alcanzando la final con un registro perfecto en el King Saud University Sports Arena y dando un paso más hacia su primer título en el torneo.
Nole va por otra corona
Primer cabeza de serie del tor-neo ATP 250 de Atenas, el veterano Novak Djokovic, número cinco del mundo, se clasificó a la final del certamen sobre pista dura, en la que se enfrentará hoy al italiano Lorenzo Musetti (9).
En la primera semifinal, el serbio eliminó al alemán Yannick Hanfmann (117) por 6-3 y 6-4, mientras Musetti, quien doblegó 6-0, 5-7, 7-5 al estadunidense Sebastian Korda (52), está obligado a ganar para tener un lugar en el Masters ATP, torneo que reunirá en Turín del 9 al 16 de noviembre a los ocho mejores tenistas del año.
El serbio, a su vez, podría sumar su trofeo 101 y estaría a sólo dos títulos del récord de su antiguo rival, Roger Federer (103), y a ocho de Jimmy Connors (109).