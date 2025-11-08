Prescott, profundamente afectado por el deceso
Sábado 8 de noviembre de 2025, p. a11
La muerte por presunto suicidio de Marshawn Kneeland, de 24 años, ha provocado que la relevancia sobre la salud mental y las secuelas derivadas por la Encefalopatía Traumática Crónica (ETC) retomen protagonismo en la NFL. El lamentable episodio coincide con el momento en que los ex jugadores Mark Sánchez y Antonio Brown enfrentan cargos por agresión y homicidio, respectivamente.
La historia de Kneeland ha conmocionado. El defensivo de Dallas fue encontrado muerto tras evadir a elementos de seguridad en su vehículo y huir a pie de la escena de un accidente. Su muerte ocurrió días después de que recuperara un despeje bloqueado en la zo-na de anotación en la derrota 27-17 de los Vaqueros ante los Cardenales de Arizona.
Las autoridades investigan el caso como un posible suicidio, sobre todo porque personas cercanas a Kneeland dijeron haber recibido un mensaje de él don-de se despedía y mostraba tendencias suicidas.
“Pérdida trágica, estoy dolido, con el corazón pesado hoy”, dijo Dak Prescott, mariscal de los Vaqueros, según CBS News Texas. “Sufro por Marshawn, sufro por su familia, sufro por su novia y sufro por cada uno de mis compañeros de equipo. Este es un dolor que no le deseas a nadie.”
Al igual que el resto de la sociedad, la NFL ha buscado romper estigmas y dar más apoyo respecto a la salud mental. Se anima a los jugadores a priorizar su estado sicológico y anímico, incluso se les indica que busquen apoyo profesional si lo necesitan.
La NFL y la Asociación de Jugadores establecieron en 2019 como requisito que cada equipo tuviera a un profesional de la salud mental en su plantilla.
Los Potros de Indianápolis lanzaron en 2020 Kicking The Stigma, iniciativa de la familia propieta-ria del equipo para concientizar sobre las problemáticas de salud mental y derribar las barreras que rodean este tema.
Muchos personajes de la NFL han comenzado a hablar abiertamente sobre sus luchas personales de lo que solía ser una enfermedad silenciosa.
Brian Dawkins, ex estrella de las Águilas, aprovechó su ingreso al Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional en 2018 para hablar públicamente sobre su batalla contra la depresión. “He crecido muchísimo gracias a las cosas que he superado, y esta es una de ellas. Así que, para quienes lo están viviendo ahora, hay esperanza. Hay algo más allá de esto. No se estanquen. Sigan luchando”, dijo.
Prescott perdió a su hermano mayor, Jace, por suicidio en 2020. La hermana mayor de su compañero de equipo, Solomon Thomas, Ella, se quitó la vida en enero de 2018 a los 24 años.
“Ojalá hubieras sabido que to-do iba a estar bien”, escribió Thomas en Instagram junto con una foto de Kneeland.
La depresión es uno de los síntomas clave de la ETC, enfermedad neurodegenerativa causada por golpes repetidos en la cabeza, que cada vez está más ligada a los jugadores de la NFL. Otros de los síntomas son la agresión, la con-fusión y la pérdida de memoria.
Varios de los jugadores en ac-tivo y ya retirados de la NFL se han visto involucrados en casos de agresión. Uno de los más polémicos que resurgió en esta semana fue el del siete veces All-Star Antonio Brown, quien fue arrestado en Dubái y extraditado a Es-tados Unidos para afrontar cargos de intento de asesinato tras abrir fuego en mayo en una función de boxeo amateur en Miami.
Brown, quien ganó en 2021 el Supertazón con los Bucaneros, regresará a Miami desde una cárcel de Nueva Jersey después de decidir no impugnar su extradición a Florida, dijeron funcionarios ayer.
El ex jugadores ha tenido varios problemas legales a lo largo de los años. Anteriormente había sido acusado de agresión a un conductor de camión de mudanzas, varios cargos de violencia doméstica, falta de pago de la manutención de menores y otros incidentes.
Un caso de agresión también provocó que el mexicano-estadunidense Mark Sánchez , ex mariscal de campo y analista de televisión, fuera despedido por parte de la cadena Fox News tras un violento altercado el mes pasado en Indianápolis, donde tanto él como otra persona resultaron heridos.