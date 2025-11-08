▲ La pérdida del defensivo de los Vaqueros se sintió en todo el deporte estadunidense y los Anaheim Ducks, de la NHL de hockey, le rindieron homenaje con un minuto de silencio. Foto Ap

La muerte por presunto suicidio de Marshawn Kneeland, de 24 años, ha provocado que la relevancia sobre la salud mental y las secuelas derivadas por la Encefalopatía Traumática Crónica (ETC) retomen protagonismo en la NFL. El lamentable episodio coincide con el momento en que los ex jugadores Mark Sánchez y Antonio Brown enfrentan cargos por agresión y homicidio, respectivamente.

La historia de Kneeland ha conmocionado. El defensivo de Dallas fue encontrado muerto tras evadir a elementos de seguridad en su vehículo y huir a pie de la escena de un accidente. Su muerte ocurrió días después de que recuperara un despeje bloqueado en la zo-na de anotación en la derrota 27-17 de los Vaqueros ante los Cardenales de Arizona.

Las autoridades investigan el caso como un posible suicidio, sobre todo porque personas cercanas a Kneeland dijeron haber recibido un mensaje de él don-de se despedía y mostraba tendencias suicidas.

“Pérdida trágica, estoy dolido, con el corazón pesado hoy”, dijo Dak Prescott, mariscal de los Vaqueros, según CBS News Texas. “Sufro por Marshawn, sufro por su familia, sufro por su novia y sufro por cada uno de mis compañeros de equipo. Este es un dolor que no le deseas a nadie.”

Al igual que el resto de la sociedad, la NFL ha buscado romper estigmas y dar más apoyo respecto a la salud mental. Se anima a los jugadores a priorizar su estado sicológico y anímico, incluso se les indica que busquen apoyo profesional si lo necesitan.

La NFL y la Asociación de Jugadores establecieron en 2019 como requisito que cada equipo tuviera a un profesional de la salud mental en su plantilla.

Los Potros de Indianápolis lanzaron en 2020 Kicking The Stigma, iniciativa de la familia propieta-ria del equipo para concientizar sobre las problemáticas de salud mental y derribar las barreras que rodean este tema.

Muchos personajes de la NFL han comenzado a hablar abiertamente sobre sus luchas personales de lo que solía ser una enfermedad silenciosa.

Brian Dawkins, ex estrella de las Águilas, aprovechó su ingreso al Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional en 2018 para hablar públicamente sobre su batalla contra la depresión. “He crecido muchísimo gracias a las cosas que he superado, y esta es una de ellas. Así que, para quienes lo están viviendo ahora, hay esperanza. Hay algo más allá de esto. No se estanquen. Sigan luchando”, dijo.