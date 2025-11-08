Ap

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. a10

Zúrich. La FIFA llevará a cabo el 20 de noviembre en Zúrich, los sorteos para los cruces de repechaje que decidirán las últimas seis plazas para el Mundial 2026, informó ayer el organismo mundial del futbol.

Los cuadros europeos contarán con 16 equipos –probablemente incluyendo al cuatro veces campeón Italia– que competirán por cuatro lugares en la Copa que se celebrará en junio y julio en Estados Unidos, Canadá y México.

Seis equipos fuera de Europa jugarán por dos plazas en los playoffs intercontinentales, que se espera que México albergue. Bolivia y Nueva Caledonia ya se han clasificado.

Los sorteos tendrán lugar dos días después de la finalización de la ventana de partidos de noviembre. Todos los juegos de repechaje están programados del 26 al 31 de marzo.