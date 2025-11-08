De La Redacción

Líder del Mundial de pilotos de la Fórmula 1, el británico Lando Norris (McLaren) ya tiene lo que quería. Saldrá este sábado desde la primera posición en la carrera sprint del Gran Premio de Brasil, en Sao Paulo, al firmar la mejor vuelta de la tercera sesión de clasificación en el circuito de Interlagos.

El italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, y su compañero, el australiano Oscar Piastri, se quedaron con el segundo y el tercer mejor tiempo, respectivamente. “Hicimos lo que teníamos planeado, ser los más rápidos del circuito”, comentó Norris, consciente de que las condiciones pueden cambiar antes o durante el desarrollo de la carrera.

Según el Instituto Nacional de Meteorología local, la llegada de un ciclón extratropical sobre la región de Sao Paulo, con vientos intensos y lluvias torrenciales, podría provocar estragos en los tramos de bajadas y subidas de Interlagos, especialmente por el carácter irregular de las rachas, por lo que el riesgo de que exista un retraso o cancelación de la prueba es latente.

Las autoridades de F1 y la FIA analizan los posibles escenarios para la reprogramación de la sprint y la calificación, aunque sea tres horas antes de que anochezca, ya que el circuito no cuenta con iluminación suficiente para una prueba nocturna.