Impulsa cambio en las celestes
Sábado 8 de noviembre de 2025, p. a10
Aun cuando carga con la insignia de ser uno de los cuatro grandes del futbol mexicano, a Cruz Azul le ha costado consolidarse en la Liga Mx Femenil. Con la intención de cambiar ese panorama designó a María Fernanda Pons su primera directora deportiva de la categoría, quien ya consiguió el retorno del equipo a una liguilla luego de tres años, al tiempo que considera trascendental terminar de “profesionalizar” al plantel mientras impulsa a las fuerzas básicas para competir ante los clubes potencia.
“Falta profesionalizar la categoría, pero no sólo a la jugadora, sino a todo lo que rodea al club, buscando perfiles con experiencia en la femenil para que la futbolista dé un salto de calidad. Quiero fortalecer las fuerzas básicas, que éste sea el mejor proyecto de futbol de mujeres en América Latina”, afirmó a La Jornada.
María Fernanda Pons, quien también dirigió al Atlas, reconoció la relevancia de áreas extradeportivas, como patrocinios y protocolos en casos de acoso o de seguridad.
“Los protocolos son un tema de total importancia. Estamos desarrollando un proyecto llamado Código ético azul, que es reforzar los protocolos. (La herramienta para temas de acoso) de la liga es insuficiente”, indicó.
Respecto de los patrocinios dijo: “El éxito deportivo sí interesa a las marcas, porque toma un valor simbólico en el aficionado, pero es más cómo vendes a la institución para hacer del equipo una marca atractiva”.
La encomienda general de la directora deportiva es impulsar a Cruz Azul en el torneo femenil, donde sólo han clasificado en tres ocasiones a la liguilla (Apertura 2021, 2022 y 2025). El reto es complejo frente a planteles como Tigres, América y Monterrey que ha apostado por traer campeonas del mundo como Jennifer Hermoso.
“Hoy no me enfocaría en traer a campeonas del mundo, sino en jugadoras del perfil como la inglesa Leighanne Robe (refuerzo en esta campaña), que también pueden ser modelo. No quiero descuidar otras áreas, principalmente las fuerzas básicas”, apuntó.
Incluso consideró que fue apresurado el aumentar a siete el número de plazas extranjeras por equipo.
En su retorno a la liguilla, La Máquina buscará este sábado rever-tir la desventaja de 2-1 ante Pachuca para avanzar por primera vez a semifinales.