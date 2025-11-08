Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. a10

Aun cuando carga con la insignia de ser uno de los cuatro grandes del futbol mexicano, a Cruz Azul le ha costado consolidarse en la Liga Mx Femenil. Con la intención de cambiar ese panorama designó a María Fernanda Pons su primera directora deportiva de la categoría, quien ya consiguió el retorno del equipo a una liguilla luego de tres años, al tiempo que considera trascendental terminar de “profesionalizar” al plantel mientras impulsa a las fuerzas básicas para competir ante los clubes potencia.

“Falta profesionalizar la categoría, pero no sólo a la jugadora, sino a todo lo que rodea al club, buscando perfiles con experiencia en la femenil para que la futbolista dé un salto de calidad. Quiero fortalecer las fuerzas básicas, que éste sea el mejor proyecto de futbol de mujeres en América Latina”, afirmó a La Jornada.

María Fernanda Pons, quien también dirigió al Atlas, reconoció la relevancia de áreas extradeportivas, como patrocinios y protocolos en casos de acoso o de seguridad.

“Los protocolos son un tema de total importancia. Estamos desarrollando un proyecto llamado Código ético azul, que es reforzar los protocolos. (La herramienta para temas de acoso) de la liga es insuficiente”, indicó.