▲ Los tricolores celebran la victoria por 1-0 sobre los africanos y buscarán asegurar su pase a cuartos ante Suiza. Foto @fifaworld_es

De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 9

México está cerca de los cuartos de final del Mundial Sub-17. Cualquier resultado ganador en el cierre de la fase de grupos, en Doha, dejará sin trascendencia lo que hagan Corea del Sur y Costa de Marfil en la última fecha, porque el futuro está en sus manos. La selección que dirige el ex futbolista Carlos Cariño derrotó 1-0 a Costa de Marfil y subió al tercer lugar de su sector, detrás de los líderes Corea del Sur y Suiza, su siguiente rival el próximo lunes.

El partido tuvo tensiones de to-do tipo. Reclamos airados al árbitro, tarjetas amarillas por agre-siones sin pelota, empujones, revisiones no fructíferas en el VAR. Pero el representativo mexicano supo manejar cada situación, desde los momentos más complicados en los que tuvo que contrarrestar la fortaleza física de los africanos con faltas en el medio campo hasta las pocas oportunidades de peligro que generó frente al arco rival.

La más importante la transformó en gol el defensor del club Tijuana, Ian Olvera, cuyo salto y remate de cabeza en un tiro libre cambió por completo la organización de los Elefantes africanos sobre el terreno de juego (74). No es que el Tricolor mereciera irse adelante en el marcador por un dominio claro y avasallante, más bien todo lo contrario. Los marfileños fueron mejores, intentaron de cualquier manera poner en evidencia su superiori-dad, pero fallaron en la decisión final de cada jugada.

El portero Santiago López respondió cuando el equipo más lo necesitó, especialmente en un primer tiempo prácticamente cuesta arriba. Después del gol de Olvera, Cariño y sus dirigidos sumaron esfuerzos defensivos para mantener la ventaja. Los pelotazos se convirtieron en una herramienta de supervivencia, tal vez la más efectiva para contrarrestar el poderío físico, velocidad y verticalidad de los africanos.