Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. a12

El nuevo disco de Alice Zawadzki es una caricia en el alma.

Se titula Za Górami e incluye cinco piezas de la gran tradición cultural sefardí, además de música latinoamericana, medieval y una construida a partir de un poema de James Joyce.

La voz de Alice Zawadzki es uno de los grandes tesoros de la música actual: bella, elegante, tersa, alcanza lo sublime.

Estamos frente a uno de esos discos que nos llevan de asombro en asombro, nos deleitan y enamoran. Reúne música de gran belleza. Irresistible. Uno resulta mejor persona luego de escucharlo.

Este álbum es labor de un equipo de primera categoría: Alice en el canto y el violín; Misha Mullov-Abbado en el contrabajo y Fred Thomas en piano, percusiones, vielle (violín que llevaban a cuestas los trovadores que deambularon caminos y bosques durante los siglos XI y XIII).

La música oscila entre el tesoro de la lírica oriunda de varios países y la gran tradición de la música de cámara. Hay quienes clasifican la obra de estos músicos en el cartabón de jazz. Lo cierto es que se trata de una música inclasificable.

Ciertamente el trabajo de Misha Mullov-Abbado es el que responde más al compartimento estanco de jazz, aún así se trata de una música que amplía los territorios del pensamiento.

Misha es hijo de la gran violinista rusa Viktoria Mullova (Moscú, 1959) y del gran director de orquesta Claudio Abbado (1933-2014). Ella colabora en los discos de Misha, por ejemplo en el álbum Ansonia, donde el violín de Viktoria Mullova parece flotar entre las nubes blancas de sonido.

Misha se define en tres palabras: melodía, contrapunto y groove. Con esos tres elementos, dice, “puedo comunicar las partes de mi personalidad, desde mi sensibilidad extrema hasta mi estado sentimental, la alegría y el éxtasis, la excentricidad y lo no convencional”.

Sus hasta ahora dos discos propios son hermanos gemelos. Ambos dotan de paz interior al escucha. Soliloquios en contrabajo acústico que nos ponen en órbita de inmediato.

El otro integrante de este trío de ensueño, Fred Thomas, es un maestro del teclado. Una manera de calificarlo es mediante la escucha de su disco de transcripciones de Johann Sebastian Bach. No cualquiera.

La intervención de Fred Thomas en el disco que hoy nos ocupa es decisiva. Añade magia, suspense, dramaturgia. Además de técnicas pianísticas sorprendentes su labor con percusiones asombra por su elegancia, sentido de la oportunidad y elaboraciones exquisitas.

Tenemos entonces todos los elementos necesarios y suficientes para ingresar al Olimpo de la disquera ECM, la mejor en el planeta, cuya característica es la exquisitez musical, orientada por su fundador, el maestro Manfred Eicher.

El disco comienza con una obra cantada en ladino: Dezile a mi Amor, con una introducción mágica con el instrumento musical llamado vielle, a cargo de Fred Thomas y sobre esa nube de magia, la voz de Alice Zawadzki cae como la lluvia mansa sobre el bosque y es precisamente la palabra lluvia la que enuncia mientras Fred Thomas en las percusiones hace caer largos hilos de agua sobre nuestras cabezas y ella, Alice, canta:

la lluvia, ay, la lluvia

dezile a mi amor

si mi bien me quiere

que traiga la mula

y me lleve, ay

dezile a mi amor

Mojados por esa fina lluvia, estamos ya inmersos en un universo de ensueño. Suenan tambores como suenan los truenos y nos iluminan los relámpagos, escenificados por Misha Mullov-Abbado en su contrabajo activado con el arco. La pieza gana en intensidad mientras nosotros percibimos que algunos de los hilos de esa lluvia desciende desde nuestros ojos, entibiada por el rubor de nuestro rostro, porque frente a tanta belleza no hay otra respuesta que las lágrimas de felicidad.

Frases largas, vocales interminables, encanto de niña, el canto de Alice Zawadzki discurre como arroyuelos plateados que iluminan la noche del bosque.