Irrumpieron con bengalas de humo // Protestaban por la ofensiva militar contra la población de Gaza
Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 5
París. La policía francesa detuvo a cuatro personas por las protestas que interrumpieron un concierto de la Orquesta Filarmónica de Israel en una sala de París, informó ayer un fiscal.
Varios espectadores interrumpieron hasta en tres ocasiones el concierto del jueves por la noche.
Videos publicados en línea captaron momentos de confusión en el auditorio de la sala de la Filarmónica de París: en las imágenes se ve a una persona con una bengala de humo encendida en el anfiteatro, lo que llevó a otros asistentes a intervenir. La escena derivó en pelea.
La visita de la principal orquesta de Israel generó críticas de varios grupos antes del concierto, debido a la ofensiva militar israelí durante dos años en Gaza y sus severas restricciones para permitir la entrada de ayuda al territorio palestino ocupado.
Condena y denuncia
La Filarmónica de París informó que presentó una denuncia por la interrupción y dijo que “lamenta y condena enérgicamente los graves incidentes ocurridos.
“En tres ocasiones, espectadores con billete intentaron, de varias formas, interrumpir el concierto, incluyendo dos veces con el uso de bengalas de humo”, explicó el recinto, que había reforzado el dispositivo de seguridad para el concierto.
Los “provocadores” fueron expulsados y el concierto pudo continuar pacíficamente, añadió la misma fuente. La fiscalía informó que tres mujeres y un hombre relacionados con el incidente se encuentran bajo custodia.
“La violencia no tiene cabida en una sala de conciertos”, denunció la ministra de Cultura, Rachida Dati, e insistió en que “la libertad de programación y de creación es un derecho fundamental de nuestra República”.
Israel ha sido objeto de intensas críticas internacionales por sus acciones en Gaza y Cisjordania ocupada.