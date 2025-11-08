▲ Arriba, captura de pantalla en la que se observa la bengala encendida, acto que derivó en pelea; finalmente, sacaron a los “provocadores” y el concierto continuó. Foto Afp

Afp

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 5

París. La policía francesa detuvo a cuatro personas por las protestas que interrumpieron un concierto de la Orquesta Filarmónica de Israel en una sala de París, informó ayer un fiscal.

Varios espectadores interrumpieron hasta en tres ocasiones el concierto del jueves por la noche.

Videos publicados en línea captaron momentos de confusión en el auditorio de la sala de la Filarmónica de París: en las imágenes se ve a una persona con una bengala de humo encendida en el anfiteatro, lo que llevó a otros asistentes a intervenir. La escena derivó en pelea.

La visita de la principal orquesta de Israel generó críticas de varios grupos antes del concierto, debido a la ofensiva militar israelí durante dos años en Gaza y sus severas restricciones para permitir la entrada de ayuda al territorio palestino ocupado.

Condena y denuncia

La Filarmónica de París informó que presentó una denuncia por la interrupción y dijo que “lamenta y condena enérgicamente los graves incidentes ocurridos.