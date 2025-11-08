▲ El maestro zapoteca y un ejemplo de los textiles que ha logrado. Foto Valentina Álvarez Icaza y cortesía de Mestas

Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 4

Remigio Mestas Revilla personifica uno de los refranes de su tierra natal, Villa Hidalgo Yalálag, en la Sierra norte de Oaxaca: “Lo imposible es posible; tarda un poco, pero siempre llega”.

Y es que el destino ha permitido a este maestro artesano zapoteca, según asume, cumplir una encomienda que se fijó hace casi medio siglo: reivindicar y dignificar el trabajo artesanal, en específico los textiles y prendas de los pueblos originarios de esa entidad sureña.

Relata que siendo “un chamaco” de siete años trabajaba en una tienda de artesanías en la ciudad de Oaxaca y las mujeres mestizas se ofendían cuando les ofrecía una prenda de las comunidades originarias.

“Se expresaban de esa ropa de forma discriminatoria, diciendo que la gente de razón no podía usarla, que era para indios o jipis. Estaba muy segregada la situación”, explica.

“Eso fue una base muy importante, porque me impuse cambiar esa mentalidad. De allí partió mi trabajo, y de recordar a mi madre, que era tejedora, como mi abuela, mi bisabuela y demás antepasadas.”

Especialista en arte textil –urdimbre y trama–, además de desarrollar un intenso trabajo como promotor cultural y defensor del comercio justo, Remigio Mestas es uno de los 14 maestros artesanos participantes en la Cumbre Semillas 2025: Comunidad, legado y futuro, que se realiza en la Ciudad de México hasta hoy en la Universidad Iberoamericana.

Organizado por Casa Abierta Monte, con apoyo de Atelier Cultural México, en ese encuentro los maestros participan en talleres, conversatorios y actividades con expertos en comunicación visual, curaduría y arte popular. El objetivo es impulsar su visibilidad, intercambio profesional y proyección internacional.

A sus 54 años, y con amplia trayectoria que incluye invitaciones para compartir sus conocimientos en India, Nepal, China, Singapur, Bélgica y Reino Unido, entre otras naciones, Mestas destaca con orgullo que, tras una larga historia de ser despreciada, la actividad artesanal vive “un gran momento” en México.

Lo atribuye, en gran medida, “a la resistencia” de los pueblos originarios de entidades como Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Puebla, por mencionar algunas. “Gracias a eso hemos logrado mantener este orgullo. Antes, los padres nos decían que fuéramos doctores, médicos, abogados, políticos o sacerdotes, pero no artesanos, porque no daba para comer”, sostiene.

“Ahora es diferente: son muchos los jóvenes interesados en el textil y saben de su gran importancia para su comunidad. Los padres ya ven esta actividad con otros ojos. Las cosas han cambiado mucho. Al menos en Oaxaca; en el país lo vamos a ver en el futuro, pues trabajamos para eso.”

Para este artesano y contador público zapoteca –condecorado en 2014 como Leyenda Viviente del Arte por el World Craft Council–, quedaron atrás los tiempos en los que mucha gente se refería al arte popular con expresiones racistas. Está convencido de que en el país se vive un periodo que debe ser aprovechado por los artesanos, tanto los veteranos como los nuevos valores.