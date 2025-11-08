Arturo Sánchez Jiménez y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 3

México y Francia acordaron ayer intercambiar temporalmente códices prehispánicos, en el contexto de los preparativos del bicentenario de las relaciones diplomáticas entre ambos países, que se conmemorará en 2026.

En una conferencia de prensa en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente Emmanuel Macron anunciaron que el Códice Azcati-tlan, resguardado en la Biblioteca Nacional de Francia, será exhibido en México el próximo año, mientras el Códice Boturini, perteneciente al acervo mexicano, se presentará en Francia.

El intercambio, dijo Sheinbaum Pardo, se concretará por medio de los Tratados Temporales Recíprocos y Simultáneos, tras una serie de negociaciones en las que México buscaba, originalmente, la repatriación definitiva de las piezas.

“Estos códices representan la memoria viva de nuestras historias, la voz escrita de nuestros antepasados y la raíz profunda de nuestra identidad”, señaló.

La mandataria mexicana destacó que la exhibición de ambos documentos “reafirma ante el mundo que no hay prosperidad compartida sin el reconocimiento de la historia”, y agradeció al gobierno francés su apertura para concretar este acuerdo.

“Cada signo y cada traza nos recuerda que somos herederos de civilizaciones que florecieron mucho antes de la modernidad occidental, y que hoy dialogan con ella en condiciones de igualdad y respeto”, expresó Sheinbaum Pardo.

Por su parte, Emmanuel Macron explicó que la cooperación es parte de una alianza científica y arqueológica vigente desde hace más de 60 años, que será reforzada con la creación de un grupo de trabajo franco-mexicano sobre patrimonio y cultura.

Este equipo definirá los términos de las exposiciones y nuevos mecanismos para combatir el tráfico ilegal de piezas arqueológicas.