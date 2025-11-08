▲ El encuentro nacional será el 22 de noviembre, informó ayer la mandataria en su conferencia matutina, donde un grupo de chicos interpretó algunos temas. Foto Gerardo Luna / SC

Arturo Sánchez Jiménez y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 3

El 22 de noviembre, el Zócalo de la Ciudad de México será sede de la Fiesta de las Culturas Comunitarias 2025 Yoltlajtoli: Voces Vivas, encuentro nacional que reunirá a más de mil 200 niños y adolescentes de comunidades indígenas del país, anunció ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la conferencia del pueblo en Palacio Nacional.

“Esta hermosa presentación del 22 de noviembre también es atender las causas: dar acceso a la cultura a todos y, al mismo tiempo, defensa y reconocimiento de las lenguas originarias a través de las niñas y los niños”, expresó la mandataria, e invitó a la población a asistir a la celebración.

El encuentro, organizado por la Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en colaboración con el gobierno de la Ciudad de México, busca reconocer la diversidad lingüística y cultural del país mediante la participación de agrupaciones artísticas formadas en programas comunitarios federales y locales.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, destacó que los Cuicallis –casas de canto o casas del poema– son espacios que fomentan la enseñanza, creación y transmisión cultural entre niñas y niños, además de fortalecer el uso de las lenguas originarias.

Señaló que este año se trabaja con más de 5 mil menores en 100 Cuicallis ubicados en 46 municipios de 12 estados, como parte del crecimiento del programa Cultura Comunitaria, que ha ampliado su alcance 65 por ciento.