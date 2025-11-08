▲ Las integrantes de Kory Warmis presentarán el mismo montaje en el Centro Femenil de Reinserción Social de Tepepan. Foto Alma Tunante

En La Paz, Bolivia, entre tejidos de alpaca y relatos que emergen cada día, surgió hace 10 años un grupo de mujeres que decidió dar forma teatral a su historia. Son vendedoras, artesanas, madres, sobrevivientes. Se llaman Kory Warmis, “mujeres de oro”, en quechua.

Desde los mercados y las calles de El Alto, levantaron una compañía en la que el arte no es un refugio, sino un espacio para sanar y mostrar lo que la memoria guarda en silencio. Hoy llegan a México con Déjà vu: El corazón también recuerda, puesta en escena que da voz poética a la violencia y se presentará en el Centro Nacional de las Artes (Cenart).

“¿Alguna vez soñaste actuar?” Esa pregunta abrió la puerta a un taller que reunió a 60 personas. De ese primer encuentro nació un impulso que ya no se detuvo.

En entrevista con La Jornada, Érika Andia, directora de la obra, explicó: “el teatro sanó el alma de cada participante. Las historias contadas eran heridas que dejaban de sangrar. Las escenas devolvían el derecho de soñar”.

Sobre el escenario, una niña cose en su ropa titulares de periódicos con noticias violentas; una mujer sueña con un hogar donde nadie grite; una quinceañera borda en el aire la ilusión de su fiesta de cumpleaños.

Andia añadió que la violencia en Bolivia se siente como una pesadilla que se repite y que también se vive en México y en otros lugares donde se olvida escuchar a las mujeres.

“El dolor de callar es mucho más profundo que el de gritar. Mediante las artes escénicas hemos dado voz a más de 50 mujeres para que se descubran a sí mismas, reconozcan sus sueños y no renuncien a ser felices.

“Lanas, ruecas e hilos multicolores cruzan las escenas como si sostuvieran la historia desde dentro. Las integrantes de Kory Warmis somos tejedoras. Mientras ensayábamos, traíamos nuestras mantas y tejidos, y comprendimos que ese gesto cotidiano era un símbolo: el tejido social y la lana se parecen. Ambos pueden romperse y recomponerse con paciencia.”

En un pueblo cercano al lago Titicaca, una versión de la obra en una comunidad aymara motivó a las mujeres del lugar a exigir una ley contra la violencia. Para Érika Andia, esa fue la mayor recompensa.