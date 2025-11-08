Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 30

Tres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) pertenecientes al sector Congreso fueron detenidos por su probable responsabilidad en el homicidio de una persona el 4 de noviembre, a quien detuvieron en calles de la colonia Zona Centro, en la alcaldía Venustiano Carranza, y posteriormente abandonaron sin signos vitales.

Por estos hechos, el jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, determinó que el director de ese sector también fuera cesado.

De acuerdo con los hechos, el pasado martes se reportó el hallazgo de una persona sin signos vitales, que fue identificado como Érik Omar, por lo que se iniciaron las investigaciones correspondientes.

Tras el análisis de los videos de las cámaras de vigilancia, se identificó que la víctima había sido detenida por efectivos del sector Congreso. Un video que fue difundido en redes sociales muestra cómo tres policías someten a Érik Omar y posteriormente lo arrastran hasta una patrulla.

El sujeto, quien presuntamente está ligado con actividades criminales, perdió la vida en el trayecto; sin embargo, los implicados abandonaron el cuerpo.