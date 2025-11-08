Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 30
Tres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) pertenecientes al sector Congreso fueron detenidos por su probable responsabilidad en el homicidio de una persona el 4 de noviembre, a quien detuvieron en calles de la colonia Zona Centro, en la alcaldía Venustiano Carranza, y posteriormente abandonaron sin signos vitales.
Por estos hechos, el jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, determinó que el director de ese sector también fuera cesado.
De acuerdo con los hechos, el pasado martes se reportó el hallazgo de una persona sin signos vitales, que fue identificado como Érik Omar, por lo que se iniciaron las investigaciones correspondientes.
Tras el análisis de los videos de las cámaras de vigilancia, se identificó que la víctima había sido detenida por efectivos del sector Congreso. Un video que fue difundido en redes sociales muestra cómo tres policías someten a Érik Omar y posteriormente lo arrastran hasta una patrulla.
El sujeto, quien presuntamente está ligado con actividades criminales, perdió la vida en el trayecto; sin embargo, los implicados abandonaron el cuerpo.
Por medio de una tarjeta informativa, la SSC señaló que abrió una investigación interna e identificó a Ricardo N, Jaziel N y Enrique N, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
Tras su ubicación, la Dirección General de Asuntos Internos comenzó la indagatoria para colaborar en las investigaciones y presentó a los tres uniformados para que declararan, pero quedaron detenidos al comprobarse su posible participación en el deceso.
“Al dar seguimiento a la denuncia y tras el análisis de las cámaras de videovigilancia en la colonia Zona Centro, se identificó a los policías involucrados en la detención ocurrida el 4 de noviembre en la calle Soledad, donde posteriormente el hombre de 21 años fue diagnosticado por paramédicos sin signos vitales”, señaló la SSC.
Fuentes policiacas refirieron que los tres implicados ya se encuentran en un reclusorio, pero no se precisó el estado que guarda su situación jurídica.