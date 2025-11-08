Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 30

La secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo del gobierno capitalino, Inés González Nicolás, informó que a partir de la reforma a la Ley de Justicia Cívica que sanciona excesos de franeleros, cuidadores y lavacoches en la vía pública, se han acercado unas 300 personas para recibir capacitación, principalmente de la alcaldía Cuauhtémoc.

En entrevista luego de comparecer ante legisladores locales, explicó que en ningún caso se trata de personas que hayan sido sancionadas por realizar esas actividades y que los juzgados cívicos las remitieran a la dependencia, sino que se acercaron por su propia cuenta.

Explicó que la Secretaría de Trabajo local cuenta además con un programa de vinculación laboral, en el que se cuenta incluso con ofertas incluyentes para grupos vulnerables, como personas adultas mayores o con alguna discapacidad.

La reforma que el Congreso aprobó el 15 de agosto, mandata a la dependencia y a la Secretaría de Desarrollo Económico para poner a disposición de las personas infractoras programas de empleo y apoyo a proyectos productivos. La funcionaria planteó la posibilidad de crear con grupos de franeleros empresas cooperativas de lavado de vehículos.