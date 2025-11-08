Alejandro Cruz Flores

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 30

Alrededor de un millón 800 mil mujeres de la Ciudad de México sufren de pobreza de ingresos, mientras 42 por ciento de los hogares capitalinos son encabezados por una jefa de familia, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Para atender a esa población, el gobierno capitalino puso en marcha un programa de autonomía económica consistente en créditos y asistencia técnica para emprendedoras, así como una estrategia de vinculación laboral con empresas.

En el primer caso, los préstamos serán desde 10 mil hasta 100 mil pesos por medio del Fondo de Desarrollo Social capitalino, en algunos casos sin intereses y en otros con tasa de 3 por ciento, la más baja del mercado y menor a la inflación, que el mes pasado fue de 3.57 anual.

La coordinadora del Programa de Autonomía Económica de las Mujeres, María Elena Esparza Guevara, detalló que uno de los componentes esenciales de la estrategia es que la misma autoridad saldrá a buscar a las potenciales beneficiarias, es decir, a quienes tienen menos oportunidades y mayor necesidad de recibir este apoyo.

En el Museo de la Ciudad de México y ante la jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que servidores públicos saldrán a territorio para difundir el programa, sobre todo entre las que no tienen acceso a créditos bancarios por carecer de comprobante de ingresos, recibo de nómina y aval.

También se buscará a integrantes de las comunidades indígenas que laboran en vía pública o en la informalidad, así como madres solteras, jóvenes, adultas mayores y con discapacidad.