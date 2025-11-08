Josefina Quintero M.

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 29

Ante la exposición de agua sobre la avenida Acueducto, en el tramo de la colonia Ampliación La Noria, habitantes de Xochimilco pidieron a la Secretaría de Gestión Integral del Agua realizar los trabajos necesarios para evitar que el líquido se contamine.

Señalaron que hace unos meses la dependencia realizó una obra para la instalación de una tubería debido a los reportes de escasez. Los trabajos se efectuaron en la avenida Acueducto, entre La Noria y Ampliación Tepepan, justo frente al pozo 1, donde ahora quedó un tramo abierto y se puede ver el agua.

Durante un recorrido, los vecinos constataron que en el líquido flotan restos de basura y hay una gran cantidad de polvo acumulado, entre otros desechos, debido a la abertura que dejaron en el pavimento.

Recordaron que en esa zona se construyó, en el siglo pasado, a principios de 1900, el acueducto, que fue una obra “para llevar el agua al centro de la Ciudad México. Aquí se puede ver la estructura de ventilación o airadores y es lamentable que este abierto y el agua esté expuesta”.

Expresaron que les preocupa porque fueron testigos de que durante los trabajos abrieron parte del acueducto para “introducir una tubería de 11 pulgadas para resolver un problema de abasto de agua, llevarla al rebombeo de La Noria y así atender la falta del suministro que había en ese momento”.