▲ Los primeros en recibir la información sobre la clasificación de desechos serán los alumnos de primaria y secundaria. Foto Roberto García

Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 29

La secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Julia Álvarez Icaza Ramírez, informó que la próxima semana se iniciará una intensa campaña de información sobre la forma en que los capitalinos deberán separar sus residuos en tres partes a partir del 1º de enero de 2026: inorgánicos reciclables, inorgánicos no reciclables y orgánicos, con la meta de alcanzar 50 por ciento de eficiencia en la separación.

La nueva etapa de recolección se realizará por días diferenciados. Si bien no se sancionará a quien no realice dicha clasificación, previno que si no hay separación no habrá recolección, pero no descartó más delante evaluar posibles sanciones.

En entrevista luego de comparecer ante el Legislativo local como parte de la glosa del primer Informe de gobierno, precisó que a partir del 1º de enero los servicios de recolección recibirán los residuos orgánicos los martes, jueves y sábados, mientras los inorgánicos reciclables y no reciclables se harán en lunes, miércoles, viernes y domingos.

Agregó que la campaña de información incluirá un “ejército de educadores ambientales” que acudirán a las escuelas para explicar a los menores cómo se debe separar la basura.

Recuperación de Xochimilco

Agregó que con motivo del Mundial de Futbol el próximo año se elabora una estrategia para reducir al mínimo el uso de plásticos y desechables, además de la intervención en tres embarcaderos de la zona chinampera de Xochimilco: Nativitas, Cuemanco y Zacapa, que empezará la siguiente semana con el fin de generar espacios dignos para prestadores de servicios y visitantes, así como recuperar su vocación de turismo ambiental de esa zona.