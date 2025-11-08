Ángel Bolaños Sánchez

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 29

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, informó que se han detectado lugares clandestinos en los que se hace trasiego de gas, aunque evitó precisar su número y sitios en los que se ubican.

En su comparecencia ante el Congreso capitalino con motivo de la glosa del primer Informe de gobierno, la funcionaria afirmó que en la ciudad hay muchos puntos en los que se expende gas que tienen que ser regulados, y se ha identificado a aquellos que operan de forma clandestina.

Además, alertó que todos los días ocurren entre 10 y 20 incidentes relacionados con el carburante: “no hay día en que no tengamos fugas, conatos de incendio, explosiones”, por lo que instó a las alcaldías a informar tanto de sitios que tengan ubicados de venta clandestina de gas como “a ponerse las pilas”, ante la alta incidencia de fugas para que “comiencen a hacer un peinado completo en sus territorios, ir calle por calle dando materiales de difusión de las medidas de prevención”, por ejemplo, del cambio de tanques estacionarios después de 10 años y válvulas después de siete, independientemente de si se observan en buenas condiciones; agregó que si queremos vivir con seguridad “necesitamos corresponsabilidad de la ciudadanía también”.

Refirió que tras el accidente del 10 de septiembre en el distribuidor vial La Concordia, se establecieron mecanismos de seguridad en el transporte de sustancia peligrosas y se trabaja en la publicación de especificaciones técnicas para la elaboración de programas internos de protección civil para el dispendio a público y distribución de gas natural, gas licuado de petróleo y petrolíferos.