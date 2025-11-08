Hay una alta incidencia de fugas
Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 29
La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, informó que se han detectado lugares clandestinos en los que se hace trasiego de gas, aunque evitó precisar su número y sitios en los que se ubican.
En su comparecencia ante el Congreso capitalino con motivo de la glosa del primer Informe de gobierno, la funcionaria afirmó que en la ciudad hay muchos puntos en los que se expende gas que tienen que ser regulados, y se ha identificado a aquellos que operan de forma clandestina.
Además, alertó que todos los días ocurren entre 10 y 20 incidentes relacionados con el carburante: “no hay día en que no tengamos fugas, conatos de incendio, explosiones”, por lo que instó a las alcaldías a informar tanto de sitios que tengan ubicados de venta clandestina de gas como “a ponerse las pilas”, ante la alta incidencia de fugas para que “comiencen a hacer un peinado completo en sus territorios, ir calle por calle dando materiales de difusión de las medidas de prevención”, por ejemplo, del cambio de tanques estacionarios después de 10 años y válvulas después de siete, independientemente de si se observan en buenas condiciones; agregó que si queremos vivir con seguridad “necesitamos corresponsabilidad de la ciudadanía también”.
Refirió que tras el accidente del 10 de septiembre en el distribuidor vial La Concordia, se establecieron mecanismos de seguridad en el transporte de sustancia peligrosas y se trabaja en la publicación de especificaciones técnicas para la elaboración de programas internos de protección civil para el dispendio a público y distribución de gas natural, gas licuado de petróleo y petrolíferos.
A pregunta expresa de los legisladores sobre el agua contaminada que fue hallada en un pozo de la alcaldía Benito Juárez, indicó que al primer momento en que se detectó el 31 de marzo de 2024, en la colonia Nonoalco, iniciaron trabajos para descartar riesgos de explosividad, se tomaron más de mil 500 muestras y con el Instituto Mexicano del Petróleo se determinó la presencia de una sustancia degradada de la familia de los aceites que desde hace 40 años dejó de producirse, por lo que se cree que la filtración se originó de alguna empresa que operó en la zona hace más de cuatro décadas.
Mayor severidad de lluvias
En su exposición, Urzúa Venegas comentó que en un año se han presentado 5 mil 911 emergencias relevantes: inundaciones, encharcamientos e incendios urbanos, entre otros; en el caso de las lluvias, precisó que se activaron un total de 24 alertas rojas, un incremento de 71 por ciento, así como cinco alertas púrpura, que en el periodo anterior no se generaron, lo que “evidencia un aumento exponencial en la severidad de los eventos hidrometeorológicos atribuible a la presencia de lluvias atípicas y fenómenos extremos derivados del cambio climático”.
También dijo que se elaboró un programa específico de protección civil de cara al Mundial de Futbol 2026, que se está perfeccionando. “No es un tema menor, porque se va realizar en un momento complejo, en plena temporada de lluvias, aunado a que es una ciudad sísmica y se tiene que hacer una buena campaña de difusión”.