▲ Personal del sistema penitenciario trasladó al acusado desde el Reclusorio Norte a las salas de proceso oral para la primera audiencia, donde un togado dictó la medida preventiva. Foto Alfredo Domínguez

Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 28

Uriel Rivera, el sujeto que acosó a la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado martes, fue vinculado a proceso por abuso sexual en contra de una joven de 25 años. Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) no le ha imputado la agresión contra la mandataria, por lo que continuará su proceso en el Reclusorio Norte bajo la medida de prisión preventiva justificada.

Al mediodía de este viernes el acusado enfrentó su primera audiencia en la sala 14 de proceso oral, en la colonia Doctores, adonde fue trasladado desde el penal.

Rivera contó con abogado de oficio, así como la representación social para la víctima que lo señaló de haberle realizado tocamientos.

Durante el desarrollo del acto judicial, el Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos Sexuales formuló la imputación en su contra en la que presentó como datos de prueba el testimonio de la joven agredida.

Luego de una hora, las partes solicitaron que se definiera en el mismo acto su situación jurídica, por lo que el juez determinó abrir proceso en su contra.

De acuerdo con la investigación, Rivera fue detenido la noche del martes 4 de noviembre pasadas las 20 horas, luego de ser señalado por la víctima como el responsable de haberla tocado sin su consentimiento, ante lo cual solicitó el apoyo de efectivos de la policía capitalina.