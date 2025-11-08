El fallo, por un caso de tocamientos a joven de 25 años
La FGJ aún integra la investigación por lo ocurrido contra la mandataria
Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 28
Uriel Rivera, el sujeto que acosó a la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado martes, fue vinculado a proceso por abuso sexual en contra de una joven de 25 años. Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) no le ha imputado la agresión contra la mandataria, por lo que continuará su proceso en el Reclusorio Norte bajo la medida de prisión preventiva justificada.
Al mediodía de este viernes el acusado enfrentó su primera audiencia en la sala 14 de proceso oral, en la colonia Doctores, adonde fue trasladado desde el penal.
Rivera contó con abogado de oficio, así como la representación social para la víctima que lo señaló de haberle realizado tocamientos.
Durante el desarrollo del acto judicial, el Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos Sexuales formuló la imputación en su contra en la que presentó como datos de prueba el testimonio de la joven agredida.
Luego de una hora, las partes solicitaron que se definiera en el mismo acto su situación jurídica, por lo que el juez determinó abrir proceso en su contra.
De acuerdo con la investigación, Rivera fue detenido la noche del martes 4 de noviembre pasadas las 20 horas, luego de ser señalado por la víctima como el responsable de haberla tocado sin su consentimiento, ante lo cual solicitó el apoyo de efectivos de la policía capitalina.
Para ese momento, las autoridades capitalinas ya le daban seguimiento por los hechos registrados ese mismo día, cuando la Presidenta saludaba a ciudadanos.
De 33 años, el sujeto fue ubicado por los policías capitalinos en la calle Paseo de la Condesa, en el Centro, y fue detenido.
Durante la audiencia, el juzgador otorgó a la FGJ un mes para el cierre de la investigación complementaria, momento en el que podrá recopilar datos de prueba de cara a un futuro juicio. La fiscalía todavía continúa con la carpeta de averiguación por los hechos ocurridos en contra de Sheinbaum, por lo que las autoridades ministeriales robustecen esta indagatoria a fin de solicitar una orden de aprehensión.
Una vez concluida la audiencia inicial, los abogados de oficio se retiraron sin ofrecer ninguna declaración sobre el caso, y tras varios minutos el vehículo de traslado salió de las salas orales con el inculpado a bordo.