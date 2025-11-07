Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 39
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que la Secretaría de Marina (Semar) aseguró más de de 2.5 toneladas de cocaína durante una operación marítima en las costas de Michoacán.
“Con esta operación, en la actual administración suman aproximadamente 51 toneladas de dicha droga aseguradas en el mar, evitando que millones de dosis lleguen a los jóvenes”, afirmó en Harfuch en sus redes sociales.
La Semar indicó que lo incautado representa una afectación económica de más de 980 millones de pesos a la delincuencia organizada, y se evitó que casi cinco millones de dosis llegaran a la sociedad.
En un comunicado conjunto, señalaron que mediante una operación marítima encabezada por elementos de la Semar a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se aseguraron 87 bultos con aproximadamente 2.5 toneladas de posible cocaína en las costas de Michoacán.
Detallaron que la acción se realizó durante recorridos de patrullaje de vigilancia marítima y aérea para el mantenimiento del Estado de derecho en el mar.
Precisaron que participaron embarcaciones y unidades aéreas de la Armada de México, lo que permitió avistar una carga, y se aseguraron 47 bultos con un peso de mil 354 kilogramos de presunta cocaína.
En seguimiento a esta operación, se localizó una carga adicional de 40 bultos con un peso de mil 196 kilogramos del mismo sintético .
El cargamento asegurado se puso a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará las carpetas de investigación del caso.