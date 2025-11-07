César Arellano e Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 39

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que la Secretaría de Marina (Semar) aseguró más de de 2.5 toneladas de cocaína durante una operación marítima en las costas de Michoacán.

“Con esta operación, en la actual administración suman aproximadamente 51 toneladas de dicha droga aseguradas en el mar, evitando que millones de dosis lleguen a los jóvenes”, afirmó en Harfuch en sus redes sociales.

La Semar indicó que lo incautado representa una afectación económica de más de 980 millones de pesos a la delincuencia organizada, y se evitó que casi cinco millones de dosis llegaran a la sociedad.

En un comunicado conjunto, señalaron que mediante una operación marítima encabezada por elementos de la Semar a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se aseguraron 87 bultos con aproximadamente 2.5 toneladas de posible cocaína en las costas de Michoacán.