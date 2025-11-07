Alexia Villaseñor

El gobierno federal publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Programa Institucional de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) 2025-2030.

Entre sus principales objetivos está fomentar actividades productivas sustentables en los ecosistemas naturales para que aumenten la productividad forestal, protejan la biodiversidad y mejoren los medios de vida de las comunidades.

El 70.6 por ciento del territorio mexicano está cubierto por algún tipo de vegetación forestal, es decir, 138.7 millones de hectáreas; los matorrales xerófilos ocupan 56.2 millones de hectáreas y representan 40.5 por ciento de la superficie forestal nacional, seguidos de los bosques y selvas, con 34.8 y 30.3 millones de hectáreas que representan 25.1 por ciento y 21.9 por ciento, respectivamente.