Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 18

Pocos días después del encuentro en Palacio Nacional entre la presidenta de México, Claudia Sheibaum Pardo; la secretaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, y su homólogo, Julio Berdegué, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) registró un anteproyecto de acuerdo para ampliar a todo el territorio mexicano el operativo de emergencia para combatir la plaga del gusano barrenador de ganado (GBG).

Ayer, la Sader registró el anteproyecto que está disponible para su consulta en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), el cual será formalizado en cuanto sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, que modifica el acuerdo similar que activa, integra y opera el dispositivo nacional de emergencia de sanidad animal del gusano barrenador del ganado ocasionado por la mosca Cochliomyia hominivorax en las regiones 6 (Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz) y 7 (Yucatán, Quintana Roo y Campeche), con posibilidad de extender su aplicación paulatina, parcial o total a las demás regiones en el país.