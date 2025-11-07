Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 10

Alumnos de escuelas normales rurales demandaron una mesa de diálogo a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para dar solución a sus pliego petitorios, como el de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” de Teteles, Puebla, y resolver el caso del joven Eder Israel Aparicio Bracamontes, estudiante de la Escuela Normal Rural “Vasco de Quiroga” de Tiripetío, Michoacán, quien permanece detenido tras participar en una protesta.

En conferencia de prensa, frente a la Secretaría de Gobernación (SG), señalaron que “ante cualquier plan de paz y justicia, como el que quiere aplicar el gobierno federal en Michoacán, tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, pedimos que se nos tome en cuenta , porque como jóvenes y normalistas, somos los primeros en sufrir esa misma violencia".

Los normalistas rurales, integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, también manifestaron su rechazo a participar en la llamada marcha de la generación Z, convocada para este 15 de noviembre, al considerar que “promueve el odio y los intereses de la derecha”.