César Arellano García

Periódico La Jornada

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 6

Una jueza federal dio por concluida la demanda de amparo que promovió el ex gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo contra nuevas órdenes de aprehensión que se hayan librado en su contra, debido a que no impugnó la sentencia por la que anuló el juicio, ya que las autoridades responsables negaron la existencia de los actos reclamados.

El ex mandatario estatal perredista (2015-2021), prófugo de la justicia y quien dejó un desastre financiero y de violencia en la entidad, cuenta con una orden de captura por delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, relacionados con el desvío de más de 3 mil 400 millones de pesos que estaban destinados a la construcción de cuarteles de la policía estatal.

Aureoles Conejo reclamó en su demanda actos privativos de la libertad, la orden de captura o arresto, así como comparecencia judicial y su respectiva ejecución, que son diferentes a los que ya cuenta por delitos de asociación delictuosa, peculado y lavado de dinero.

Sin embargo, Viridiana Berenice Quiroz Ángel, titular del juzgado noveno de distrito en materia penal en la Ciudad de México, determinó no continuar con el estudio del caso, ya que las autoridades responsables que citó el ex gobernador, al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos impugnados.