▲ JÓVENES CONTRA LA VIOLENCIA. Estudiantes de Michoacán, Puebla, estado de México y de la Universidad Nacional Autónoma de México, aglutinados en la Confederación de Estudiantes de México, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México y la Central de Estudiantes Universitarios de la UNAM, se pronunciaron sobre la situación de violencia e impunidad prevaleciente en Michoacán y en el país, en la Secretaría de Gobernación. Foto Germán Canseco

as derechas (en sus distintas graduaciones) andan muy movidas en México. Súbitamente excitadas por razones no solamente michoacanas ni sólo correspondientes al uso de la falsa bandera de la Generación Z, han llegado a un nivel de agitación un tanto inexperta que les está llevando incluso a presentarse en frentes divididos, en una muy precoz pelea por espacios, banderas y liderazgos.

Hoy, por ejemplo, se realizará algo llamado Festival de la Libertad, auspiciado por Ricardo Salinas Pliego a través de sus empresas y derivados. Se realizará en la “Universidad de la Libertad” y en las invitaciones (https://goo.su/3tYyyIq) se muestran los logotipos de Itálika, Televisión Azteca, Totalplay, Banco Azteca, Seguros Azteca, Elektra y Total Protect (no aparece la razón social, si la tuviera, del despacho de abogados que está a punto de terminar en derrota la fatigosa jornada de casi 20 años eludiendo el pago de adeudos y ajustes fiscales).

Salinas Pliego tiene experiencia en el impulso de foros como La Ciudad de las Ideas, (gracias a las aportaciones de gobiernos como el de Puebla, entre otras) dirigido durante años por Andrés Isaac Roemer Slomianski, quien viajó a Israel a refugiarse luego que le estallaron diversas acusaciones de abusos sexuales. Ahora, en esta especie de Ciudad de las Ideas de la Libertad, su lista de expositores está por debajo de la pasarela que suele convocar la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en su versión mexicana.

Esta vez estarán el chileno Axel Kaiser Barents-Von Hohenhagen; la brasileña, con relaciones familiares argentinas, Sandra Bronzini; la tapatía Mariana Benavides; el provocador español traído a México para ser propagandista de Salinas Pliego, Javier Negre; el argentino mileista y adverso a Eduardo Verástegui, Nicolás Márquez, y el mexicano Tumbaburross.

Eduardo Verástegui, a su vez, fue rudamente desplazado de la coordinación y principal protagonismo de la citada CPAC, un foro impulsado por Donald Trump que había anunciado la realización de una sesión internacional en México durante los días 15 y 16 del presente mes. Dado que el neocristero mexicano se permitió criticar de manera oportunista y ácida a Javier Milei a unas horas de las elecciones argentinas, en que parecía encaminado a una derrota, el mando central, que es Trump, canceló dicha conferencia.